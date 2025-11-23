زيلينسكي حول خطة السلام: قد تتضمن المقترحات الأمريكية عددا من المطالب الرئيسية لأوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه خلال عملية تنسيق خطة السلام، قد تتضمن المقترحات الأمريكية عددا من العناصر التي تستند إلى رؤية أوكرانيا وتعد بالغة الأهمية لمصالحها الوطنية.



وأضاف زيلينسكي، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية اليوم /الأحد/ :"يعمل الوفد الأوكراني في جنيف اليوم، مُركزا على إيجاد حلول عملية لإنهاء الحرب، واستعادة السلام، وضمان أمن دائم، وقد صدرت بالفعل تقارير موجزة من أعضاء وفدنا حول نتائج اجتماعاتهم ومحادثاتهم الأولى".



وأضاف " حاليًا، هناك تفاهم على أن المقترحات الأمريكية قد تتضمن عددًا من العناصر المستندة إلى وجهات النظر الأوكرانية، والتي تُعدّ بالغة الأهمية للمصالح الوطنية الأوكرانية".



ومن المقرر عقد سلسلة من الاجتماعات بأشكال مُختلفة ، وسيُعقد الاجتماع القادم مع الوفد الأمريكي.



ومن جانبه صرح أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، رستم عمروف، بأن المشاورات بين كبار المسؤولين الأوكرانيين والأمريكيين حول المعايير المُحتملة لاتفاقية سلام مُستقبلية ستبدأ في الأيام المقبلة.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرح أمس أول /الجمعة/، بأن إدارته حددت يوم /الخميس/ المقبل موعدا نهائيا لأوكرانيا للموافقة على خطة البيت الأبيض لإنهاء العملية العسكرية الروسية.



وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام أمريكية أن إدارة ترامب أجرت مشاورات سرية مع الكرملين لوضع خطة جديدة لوقف العملية العسكرية في أوكرانيا.



على صعيد متصل ، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم ، إن بلاده تتوقع ،في مفاوضات جنيف، من شركائها الاستماع إلى حججها.



وأضاف زيلينسكي - في منشور عبر منصة تيليجرام - "تعمل فرقنا في جنيف مع شركائنا، ومن المهم جدا التوصل إلى نتيجة عملية تقرب أوكرانيا وأوروبا بأكملها من سلام وأمن موثوقين".



وأشار إلى أن الجانبين ينسقان مواقفهما، وشدد على أهمية الحوار والدبلوماسية الفاعلة، مؤكدا أن أوكرانيا تتوقع من شركائها الاستماع إلى حججها.



وأفادت تقارير سابقة بأن فرق التفاوض كانت تجتمع في سويسرا للعمل على خطوات إنهاء الحرب الروسية - الأوكرانية.

