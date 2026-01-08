إطلاق الحملة القومية للتوعية بمفاهيم العمل «اشتغل صح» باستخدام الذكاء الاصطناعي

أعلن وزير العمل محمد جبران عن إطلاق الحملة القومية للتوعية بمفاهيم العمل «اشتغل صح» تحت شعار "اعرف حقك والتزم بواجبك"، والتي تُعد أول حملة توعوية متكاملة للوزارة يتم تنفيذها بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في إعداد المحتوى البصري والإعلامي التوعوي، وذلك في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا الحديثة في التواصل مع المواطنين.

وأشار الوزير، في تصريحاته، أن الحملة تهدف إلى نشر الوعي بحقوق وواجبات كلٍ من العامل وصاحب العمل، وترسيخ ثقافة العمل السليم وفقًا لقانون العمل، إلى جانب نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وأهمية التدريب المهني ورفع مهارات العمالة، فضلًا عن دعم فرص العمل داخل وخارج مصر، وتعزيز الالتزام بتطبيق بالقانون، وغيرها من الملفات التي تسهم في تحقيق التوازن داخل بيئة العمل، وتدعم زيادة الإنتاج والاستثمار.

وأكد وزير العمل أن العامل وصاحب العمل يمثلان ضلعين أساسيين في منظومة العمل، ولا يمكن تحقيق إنتاج حقيقي أو استقرار في سوق العمل دون وضوح الحقوق والواجبات، ومن هنا يأتي دور الدولة في استكمال هذا التوازن من خلال التوعية والتنظيم.

وأضاف الوزير أن الحملة، التي تُنفذ تحت شعار "اعرف حقك والتزم بواجبك"، تعتمد على أدوات الذكاء الاصطناعي في إنتاج المواد التوعوية المرئية والرقمية، بما يتيح تقديم رسالة مبسطة ومؤثرة، والوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين، خاصة فئة الشباب والعمالة في مختلف القطاعات، داعيًا العاملين وأصحاب الأعمال إلى التفاعل مع الحملة والاستفادة من محتواها.