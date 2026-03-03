قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحرس الثوري الإيراني: قصفنا أهدافا للجيش الأمريكي في المنطقة ضمن الموجة الـ15
وزيرة التضامن تشيد بمسلسل اتنين غيرنا: الكلمة وعد وشرف
قطر للطاقة: سنوقف إنتاج بعض المنتجات الصناعات الكيميائية والبتروكيميائية
قطر: هناك أكثر من 8 آلاف شخص عالقون في الترانزيت لدينا
إسرائيل تعطي جنودها الإذن باحتلال أراضٍ جديدة بلبنان
صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى اليابان ترتفع 7% خلال 2025
حفاظا على سلامة الموظفين .. قطر تعلن إيقاف إنتاج الغاز في بعض المواقع
بسبب محاولات قرصنة.. الأردن يحذر المواطنين من الرسائل المزيفة
بين الشائعات وثبات القرار.. هل يعود النحاس إلى النادي الأهلي؟ اعرف الحقيقة كاملة
الوزراء: قفزة نوعية بقطاع الصناعات الغذائية رغم التوترات العالمية والإقليمية
المركزي الروسي يقاضي الاتحاد الأوروبي بشأن الأصول الحكومية المجمدة
رئيس لبنان: حظر الأنشطة العسكرية والأمنية الخارجة عن القانون قرار سيادي ونهائي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظ مطروح: استكمال توصيل الصرف الصحي للمناطق المحرومة

محافظ مطروح خلال مرور ميداني
محافظ مطروح خلال مرور ميداني

 وجه اللواء محمد الزملوط محافظ مطروح باستكمال توصيل الصرف الصحي للمناطق المحرومة بمدينة   الحمام.

 كما وجه محافظ مطروح بمتابعة الاعتمادات المالية مع وزارة الإسكان، إلى جانب دراسة حصر طلبات حجز وحدات سكنية للشباب.

وكلف بتشكيل لجنة فنية من الجهات المتخصصة لمراجعة تطوير طريق ماربيلا، ومراجعة موقف توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، والتنسيق لرصف طريق ترابي بطول 5 كم يربط بين قرى البنجر ومدينة برج العرب، مع دراسة إنشاء وحدات محلية لقرى البنجر.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق قام اللواء  مجدي الوصيف- السكرتير العام يرافقه الدكتور عبدالرحمن الطباخ مدير مركز السيطرة  للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ، بمرور مفاجئ على مستشفى النجيلة المركزى  لمتابعة سير الاعمال وتفقد جميع اقسام المستشفى ( قسم الاشعة ، معمل تحاليل  ، ، الحضانات ، المطبخ ، غرف الغسيل والتعقيم ، الصيدلية )

وتم إجراء تجربة عملية لانقطاع التيار الكهربي مع  حساب الزمن اللازم لعمل المولد الكهربائي أوتوماتيكيا ، والذى تم خلال ١٠ ثواني، مع تواجد فريق الصيانة الهندسي خلال دقائق لموقع المولد.

-

بالإضافة إلى التأكد من توافر أكياس الدم فى بنك الدم وامصال(الزواحف) فى الاستقبال وغيرها من الجاهزية بالمستشفى. 

والاطمئنان على كفاءة عمل جهاز الكشف الطبى عن بٰعد

 ووجه السكرتير العام الشكر لمدير المستشفى والأطباء والتمريض والعاملين بالمستشفى على مدى الجاهزية ، وصرف مكافأة لعاملى فريق  الصيانة.

 كما قام السكرتير العام بجولة ميدانية بشوارع المدينة, وتلاحظ عدم انارة الاعمدة ووجه لنائب رئيس المدينة بسرعة الانتهاء من توريد مهمات الانارة ( كابلات / مهمات انارة ٠٠) وتركيبها ووضع صناديق القمامة فى أماكن ظاهرة للمواطنين حفاظاً على البيئة والمظهر الحضارى للمدينة.

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف يصنع الرجل حضوره في قلب المرأة؟

