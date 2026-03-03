محافظ قنا: حصر شامل لخطوط سير النقل الجماعي بالمراكز خلال 10 أيام

وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، رؤساء المدن والمراكز، بالتنسيق الكامل مع إدارة المواقف، لإعداد حصر شامل ودراسة دقيقة خلال 10 أيام لكافة خطوط سير النقل الجماعي داخل جميع مراكز المحافظة وذلك خلال اجتماع، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، واللواء سامي علام، السكرتير العام للمحافظة، ونور البريجي، مدير مشروع المواقف بالمحافظة، إلى جانب مديري القطاعات الخدمية ورؤساء الوحدات المحلية.

وأشار محافظ قنا، إلى أن الهدف هو تحديد الكثافات الفعلية وحجم الطلب الحقيقي على كل خط، بما يحقق التوازن بين أعداد المركبات والاحتياجات اليومية للمواطنين، ويمنع حدوث أي تكدس أو عجز في الخدمة.

وأوضح الببلاوي، أن الدراسة يجب أن تستند إلى بيانات ميدانية حديثة تراعي معدلات النمو السكاني وحركة الانتقال بين القرى والمدن، لضمان الوصول إلى نتائج واقعية تسهم في تطوير منظومة النقل الداخلي.

وأضاف محافظ قنا، أنه سوف يتم عقب الانتهاء من أعمال الحصر الإعلان بشكل واضح وبكل شفافية، عن الخطوط الشاغرة والاحتياجات الفعلية بكل مركز عبر الصفحة الرسمية للمحافظة بما يرسخ مبدأ الشفافية ويكفل إتاحة الفرص بصورة عادلة أمام الجميع.

وشدد الببلاوي، على ضرورة إعادة إجراء المراجعة الشاملة لخطوط السير كل 6 أشهر لمتابعة المستجدات وتقييم مدى فاعلية القرارات التي يتم اتخاذها، مؤكدًا أن المتابعة الدورية تمثل ركيزة أساسية لضمان استدامة التطوير وتحقيق العدالة في توزيع الرخص وخطوط السير بين مختلف المراكز.