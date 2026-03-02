قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هشام يكن: الإعلام الرياضي أصبح بلا حياد ومليئا بالمصالح الشخصية
حادث مؤلم.. مصرع شاب سقطت سيارته في ترعة بالحوامدية
ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه بسبب تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية
أحمد موسى: حزب الله ضرب صواريخ ما موِّتتش بيها فرخة
جرح عميق.. هشام يكن ينهار في البكاء على الهواء
نجوم دولة التلاوة يواصلون إحياء ليلة 13 رمضان بتلاوات ندية في المساجد الكبرى
ندافع عن أنفسنا.. وزير الخارجية الإيراني: لا نهاجم دول المنطقة بل القواعد الأمريكية
هشام يكن: قوة مصر في تماسك شعبها واصطفافه الوطني
وزير البترول يتابع مشروع ربط حقل غاز أفروديت القبرصي بالبنية التحتية المصرية
أحدثت حالة من الجدل .. تفاصيل 4 اتفاقيات تمويل مررها البرلمان اليوم
الممرات تحت النار.. الحرس الثوري الإيراني يغلق مضيق هرمز ويهدد بإحراق كل السفن
الغندور: محمد الشيبي أحسن باك رايت في الدوري المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

في أول لقاء مترجم بالإشارة.. محافظ قنا يستعرض235طلبا للمواطنين خلال اللقاء المفتوح

محافظ قنا
محافظ قنا
يوسف رجب

عقد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، أول لقاء مع المواطنين، في إطار الحرص على تعزيز التواصل المباشر معهم، مؤكدا أن الجهاز التنفيذي يعمل بكامل طاقته في خدمة المواطن، وأن المرحلة الحالية تتطلب التحرك السريع والحاسم تجاه القضايا التي تمس حياة الأهالي اليومية.

وخلال اللقاء تم مناقشة 235 طلبًا، تم عرض بعضها بلغة الإشارة، وشملت ملفات الصحة، والتضامن الاجتماعي، والمجالس المحلية، والمواقف، والكهرباء، والإسكان، والزراعة، والشباب والرياضة، ومياه الشرب والصرف الصحي، والقوى العاملة، إلى جانب موضوعات خدمية أخرى تمس احتياجات المواطنين اليومية، مشددًا على أن التواصل المباشر يمثل ركيزة أساسية لتحسين مستوى الخدمات وتعزيز الثقة بين المواطن والمسؤول.


 

وأشار الببلاوي، إلى إطلاق حملات مكثفة لمتابعة جميع المباني المقامة على الأراضي الزراعية بكافة مراكز المحافظة بالتنسيق مع الجهات الأمنية مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية وتنفيذ قرارات الإزالة، مؤكدًا أن الدولة لن تتهاون في حماية الرقعة الزراعية والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

كماوجه محافظ قنا، مديرية التموين بتفعيل نظام البونات لاسطوانات البوتاجاز، لضبط منظومة توزيع السلع وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مع التشديد على المرور المستمر على الأسواق والمستودعات، واتخاذ إجراءات صارمة تصل إلى الغلق الفوري لأي مستودع لا يلتزم بالأسعار المقررة، حفاظاً على استقرار السوق وحماية المواطنين من أي ممارسات احتكارية.

وخلال اللقاء، تولى محافظ قنا البت الفوري في مجموعة من الطلبات المعروضة، فيما جرى توجيه بقية الموضوعات إلى الجهات المختصة للدراسة العاجلة واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، مشددًا على تفعيل آليات المتابعة الدورية لضمان سرعة الاستجابة وفاعلية التنفيذ، ترسيخاً لمنهجية التواصل المباشر مع أبناء المحافظة.
 

جاء اللقاء، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، واللواء سامي علام، السكرتير العام للمحافظة، ومديري المديريات الخدمية ورؤساء الوحدات المحلية.


 

قنا الرقعة الزراعية الوحدات المحلية أخبار قنا مديرية التموين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

نزل أكثر من 1000 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

سعر الذهب في مصر

ارتفاع أسعار الذهب الآن.. الجرام وصل 8480 جنيهًا

هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟

لو ما نزلتش على البطاقة.. هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟

مرتبات شهر مارس

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026.. بشرى سارة للموظفين قبل عيد الفطر

حالة الطقس في مصر

بعد موجة الأمطار .. الأرصاد تزف بشرى بشأن طقس الساعات القادمة

مي عز الدين

انتشار كثيف للصديد في المعدة.. تطورات الحالة الصحية لـ مي عز الدين

إجازة عيد الفطر 2026.. الموعد المتوقع وعدد الأيام الرسمية

إجازة عيد الفطر 2026.. شوف هتاخد كام يوم

بنيامين نتنياهو

الحرس الثوري يعلن قصف مكتب نتنياهو.. ومصيره غير معروف

ترشيحاتنا

برلماني بالغربية

برلماني: موقف مصر وضع النقاط على الحروف إزاء تطورات تنذر بعواقب جسيمة على أمن المنطقة

جانب من الحدث

محافظ الوادي الجديد تشارك أهالي قرية ذخيرة الإفطار الرمضاني

حفل افطار جماعى لشركة مياة الشرب

إفطار جماعي لشركة مياة الشرب بالأقصر

بالصور

فوائد قمر الدين في رمضان وأيهما أفضل.. مشروب غني بالطاقة لكن بشروط

فوائد قمر الدين في رمضان وأيهما أفضل.. مشروب غني بالطاقة لكن بشروط
فوائد قمر الدين في رمضان وأيهما أفضل.. مشروب غني بالطاقة لكن بشروط
فوائد قمر الدين في رمضان وأيهما أفضل.. مشروب غني بالطاقة لكن بشروط

السعر خرافي .. ومواصفات سيارة محمد رمضان الفيراري الجديدة| صور

سيارة محمد رمضان
سيارة محمد رمضان
سيارة محمد رمضان

كيف تستفيدين من ساعات ما بين الإفطار والسحور لخسارة الوزن في رمضان

كيف تستفيدين من ساعات ما بين الإفطار والسحور لخسارة الوزن في رمضان
كيف تستفيدين من ساعات ما بين الإفطار والسحور لخسارة الوزن في رمضان
كيف تستفيدين من ساعات ما بين الإفطار والسحور لخسارة الوزن في رمضان

تخزين البصل والثوم بدون ريحة في التلاجة.. حيل عبقرية

تخزين البصل والثوم بدون ريحة في التلاجة..بحيل عبقرية
تخزين البصل والثوم بدون ريحة في التلاجة..بحيل عبقرية
تخزين البصل والثوم بدون ريحة في التلاجة..بحيل عبقرية

فيديو

نانسي صلاح

كان معمولي عمل بخراب البيت.. نانسي صلاح تحكي تفاصيل صادمة عن السحر

متهم واقعة كرداسة

حادث قديم ومسكنات قوية .. أسرار جديدة عن متهم دهس كرداسة

محمد رمضان

الفيراري السبب.. محمد رمضان يفاجئ الجمهور بسبب غيابه عن دراما رمضان 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الأحداث الإيرانية بتوقيت انتصارات مصر وكيفية التوصل للسلام

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر.. صمام الأمان في العالم العربي في زمن التحولات الكبرى

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سقوط القلاع الزجاجية وانكسار هيبة التاج

سيد الضبع

سيـد الضبـع يكتـب : وسط نيران الحروب … تبقى نعمة الأمن في مصر مسؤولية الجميع

د. ياسين عبد الله عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر

د. ياسين عبدالله يكتب: حقيقةُ الصِّيام

المزيد