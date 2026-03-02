في أول لقاء مترجم بالإشارة.. محافظ قنا يستعرض235طلبا للمواطنين خلال اللقاء المفتوح

عقد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، أول لقاء مع المواطنين، في إطار الحرص على تعزيز التواصل المباشر معهم، مؤكدا أن الجهاز التنفيذي يعمل بكامل طاقته في خدمة المواطن، وأن المرحلة الحالية تتطلب التحرك السريع والحاسم تجاه القضايا التي تمس حياة الأهالي اليومية.

وخلال اللقاء تم مناقشة 235 طلبًا، تم عرض بعضها بلغة الإشارة، وشملت ملفات الصحة، والتضامن الاجتماعي، والمجالس المحلية، والمواقف، والكهرباء، والإسكان، والزراعة، والشباب والرياضة، ومياه الشرب والصرف الصحي، والقوى العاملة، إلى جانب موضوعات خدمية أخرى تمس احتياجات المواطنين اليومية، مشددًا على أن التواصل المباشر يمثل ركيزة أساسية لتحسين مستوى الخدمات وتعزيز الثقة بين المواطن والمسؤول.





وأشار الببلاوي، إلى إطلاق حملات مكثفة لمتابعة جميع المباني المقامة على الأراضي الزراعية بكافة مراكز المحافظة بالتنسيق مع الجهات الأمنية مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية وتنفيذ قرارات الإزالة، مؤكدًا أن الدولة لن تتهاون في حماية الرقعة الزراعية والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

كماوجه محافظ قنا، مديرية التموين بتفعيل نظام البونات لاسطوانات البوتاجاز، لضبط منظومة توزيع السلع وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مع التشديد على المرور المستمر على الأسواق والمستودعات، واتخاذ إجراءات صارمة تصل إلى الغلق الفوري لأي مستودع لا يلتزم بالأسعار المقررة، حفاظاً على استقرار السوق وحماية المواطنين من أي ممارسات احتكارية.

وخلال اللقاء، تولى محافظ قنا البت الفوري في مجموعة من الطلبات المعروضة، فيما جرى توجيه بقية الموضوعات إلى الجهات المختصة للدراسة العاجلة واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، مشددًا على تفعيل آليات المتابعة الدورية لضمان سرعة الاستجابة وفاعلية التنفيذ، ترسيخاً لمنهجية التواصل المباشر مع أبناء المحافظة.



جاء اللقاء، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، واللواء سامي علام، السكرتير العام للمحافظة، ومديري المديريات الخدمية ورؤساء الوحدات المحلية.



