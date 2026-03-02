قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكاف يعلن تعيين الكيني واويرو كاماكو حكمًا لمباراة الزمالك وأوتوهو
نزل أكثر من 1000 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة
صفقة مدوية تلوح في الأفق.. هل يخطف ريال مدريد توقيع شلوتربيك؟
هل أُغتيل بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان في ضربة إيرانية بالقدس؟
طفل: ليه ربنا بيحاسبنا على أخطائنا وهو اللي كاتبها.. وإمام السيدة زينب يرد
مدبولي: الدولة تمهد الطريق أمام القطاع الخاص باعتباره شريكاً في قيادة قاطرة التنمية
تصعيد خطير شرق المتوسط.. مسيرات حزب الله وراء استهداف القواعد البريطانية في قبرص
الإمارات تعلن تسيير رحلات استثنائية لإجلاء العالقين والمتأثرين بالأحداث
لسبب صادم .. الزمالك يفقد محمد صبحي أمام الاتحاد السكندري
ماكرون: فرنسا ستزيد حجم ترسانتها النووية
الحكونة: تحديث السيناريوهات المتكاملة للتعامل مع تداعيات العمليات العسكرية ضد إيران
الكاف يعلن الكيني كاماكو حكماً لمباراة الزمالك وأوتوهو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ قنا يسلم 38 عقدا لتقنين أراضي أملاك الدولة لواضعي اليد

تسليم عقود التقنين
تسليم عقود التقنين
يوسف رجب

سلم اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، 38 عقد تقنين أراضٍ مملوكة للدولة مقام عليها مباني خاصة بالمواطنين من واضعي اليد، وذلك بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية للضوابط المقررة، في إطار جهود الدولة لاسترداد حقوقها وتحقيق الانضباط في ملف أملاك الدولة وذلك، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، واللواء سامي علام، السكرتير العام، والمهندس مينا رزيقي، مسئول التقنين وأملاك الدولة بالمحافظة، والذي يأتي استكمالًا لجهود المحافظة، في تقنين أوضاع المواطنين الجادين في سداد مستحقات الدولة، وتسوية أوضاعهم القانونية بما يحفظ حقوقهم وحقوق الدولة معًا.

وشدد محافظ قنا، على أن الدولة بكامل أجهزتها تسعى إلى استرداد حقوقها مع مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين الجادين في التقنين، مؤكدا أهمية الإسراع في وتيرة العمل والتنسيق مع الجهات المعنية لإزالة أي معوقات قد تواجه المواطنين، وتسهيل الإجراءات أمام الراغبين في التقنين وفقا للضوابط والقوانين المعمول بها، بما يسهم في دفع عجلة التنمية وتحقيق الاستقرار للمواطن والدولة.

وأشار الببلاوي، إلى أن المحافظة تواصل جهودها في التصدي لأي حالات تعدى جديدة على أراضي أملاك الدولة، من خلال الحملات المستمرة لإزالة التعديات، باعتبار هذا الملف من أهم أولويات الدولة التي تهدف إلى ضبط منظومة العمران والبناء.
 وشدد محافظ قنا، على أنه لن يسمح بأي تقصير في استرداد حقوق الدولة والحفاظ على المال العام، من خلال آليات صارمة لتحقيق هذا الأمر.
 

قنا أراضي أملاك الدولة واضعي اليد أراضٍ مملوكة للدولة أملاك الدولة أخبار قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال الفجر

تفاصيل زلزال الفجر.. هزة أرضية تضرب مصر وشعر بها سكان القاهرة

أرشيفية

انفجارات تهز سماء دبي والدوحة

سعر الذهب

نزل أكثر من 1000 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

سعر الذهب في مصر

بعد هدوء حذر.. سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

هزة أرضية

عاجل.. الشبكة القومية للزلازل تسجل هزة أرضية بقوة 3.6 ريختر بالقرب من السويس

مي عز الدين

انتشار كثيف للصديد في المعدة.. تطورات الحالة الصحية لـ مي عز الدين

بنيامين نتنياهو

الحرس الثوري يعلن قصف مكتب نتنياهو.. ومصيره غير معروف

لحظة سقوط طائرة

لحظة سقوط طائرة حربية أمريكية في الكويت وهبوط جنديين بالمظلات

ترشيحاتنا

محافظ بورسعيد يوجه بسرعة مخاطبة الجهات المختصة لاستكمال خدمات التموين والإسعاف والصحة والبريد والخدمات البنكية

محافظ بورسعيد يعقد لقاء موسعًا لمتابعة الخدمات بمدينة سلام مصر شرق المحافظة

محافظ بورسعيد يؤكد على تقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية

محافظ بورسعيد يسلم 70 جهازًا كهربائيًا لـ عشرة عرائس بالمحافظة

محافظ بورسعيد يتابع مستجدات العمل بستاد النادي المصري ويوجه بتكثيف الأعمال للانتهاء

أبو ليمون يوجه بتسريع وتيرة التنفيذ واستئناف الأعمال بكامل طاقتها باستاد المصري.. صور

بالصور

احذري.. أخطاء شائعة في تعليم الأطفال آداب الصيام

أخطاء شائعة في تعليم الأطفال الصيام
أخطاء شائعة في تعليم الأطفال الصيام
أخطاء شائعة في تعليم الأطفال الصيام

أطعمة على السحور تمنع العطش 12 ساعة كاملة.. طبيب يكشف السر الذهبي لصيام بلا إرهاق

أطعمة على السحور تمنع العطش 12 ساعة كاملة.. طبيب يكشف السر الذهبي لصيام بلا إرهاق
أطعمة على السحور تمنع العطش 12 ساعة كاملة.. طبيب يكشف السر الذهبي لصيام بلا إرهاق
أطعمة على السحور تمنع العطش 12 ساعة كاملة.. طبيب يكشف السر الذهبي لصيام بلا إرهاق

ضبط 5 أطنان دواجن مجمدة مجهولة المصدر بالشرقية

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

شركة سيارات صينية تستخدم القطط للترويج لسيارتها الجديدة

أومودا القطط
أومودا القطط
أومودا القطط

فيديو

أول شهور لهبة السيسي

بعد تلقيها الكيماوي.. هبة السيسي تظهر حليقة الرأس وتثير تعاطف الجمهور

حقيقة اعتزال سمسم شهاب

مقولتش هعتزل | سمسم شهاب ينفي شائعات تحريم الفن .. ويؤكد تمسكه بالغناء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد