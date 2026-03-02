محافظ قنا يسلم 38 عقدا لتقنين أراضي أملاك الدولة لواضعي اليد

سلم اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، 38 عقد تقنين أراضٍ مملوكة للدولة مقام عليها مباني خاصة بالمواطنين من واضعي اليد، وذلك بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية للضوابط المقررة، في إطار جهود الدولة لاسترداد حقوقها وتحقيق الانضباط في ملف أملاك الدولة وذلك، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، واللواء سامي علام، السكرتير العام، والمهندس مينا رزيقي، مسئول التقنين وأملاك الدولة بالمحافظة، والذي يأتي استكمالًا لجهود المحافظة، في تقنين أوضاع المواطنين الجادين في سداد مستحقات الدولة، وتسوية أوضاعهم القانونية بما يحفظ حقوقهم وحقوق الدولة معًا.

وشدد محافظ قنا، على أن الدولة بكامل أجهزتها تسعى إلى استرداد حقوقها مع مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين الجادين في التقنين، مؤكدا أهمية الإسراع في وتيرة العمل والتنسيق مع الجهات المعنية لإزالة أي معوقات قد تواجه المواطنين، وتسهيل الإجراءات أمام الراغبين في التقنين وفقا للضوابط والقوانين المعمول بها، بما يسهم في دفع عجلة التنمية وتحقيق الاستقرار للمواطن والدولة.

وأشار الببلاوي، إلى أن المحافظة تواصل جهودها في التصدي لأي حالات تعدى جديدة على أراضي أملاك الدولة، من خلال الحملات المستمرة لإزالة التعديات، باعتبار هذا الملف من أهم أولويات الدولة التي تهدف إلى ضبط منظومة العمران والبناء.

وشدد محافظ قنا، على أنه لن يسمح بأي تقصير في استرداد حقوق الدولة والحفاظ على المال العام، من خلال آليات صارمة لتحقيق هذا الأمر.

