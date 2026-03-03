محافظ قنا: إصدار 3386 رخصة بناء بمراكز المحافظة منذ يوليو الماضي

أكد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، ضرورة الأهمية القصوى لتطوير آليات العمل بملف تراخيص البناء، مشددًا على تبسيط الإجراءات أمام المواطنين وإزالة أي معوقات من شأنها تعطيل استخراج التراخيص.

وأوضح الببلاوي، بأن المحافظة أصدرت قرابة 3386 رخصة بناء في مختلف قرى ومدن مراكز المحافظة، حيث تم إصدار 580 رخصة بمركز أبوتشت، و169 رخصة بفرشوط.

وأضاف محافظ قنا، و807 رخصة بنجع حمادي، و334 بدشنا، و304 بمركز قنا، و105 بالوقف، و213 بقفط، و496 بقوص، و378 بنقادة، وذلك من الأول من يوليو 2025 وحتى آخر فبراير الماضي.

وشدد الببلاوى، على ضرورة الالتزام التام بالقوانين واللوائح المنظمة في أعمال إصدار التراخيص، وذلك لضمان حق المواطن في سكن آمن وقانوني، ومنع ظهور أي عشوائيات جديدة تشوه المظهر الحضاري للمحافظة.

وطالب محافظ قنا، رؤساء الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية بضرورة تسريع وتيرة الإنجاز والالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء الطلبات، محذرًا من أي تقاعس في العمل، بما يضمن تقديم خدمة سريعة وفعالة تليق بتطلعات المواطنين في محافظة قنا.