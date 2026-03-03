محافظ قنا: تشميع 5محال غير مرخصة وإنذار 27 أخرى بنجع حمادي

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي شمال قنا، حملة مكبرة أسفرت عن تشميع وإغلاق 5 محال لعملها بدون الحصول على التراخيص اللازمة، مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين.

وقال حسين الزمقان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، كما تم خلال الحملة، تسليم 27 إنذار توفيق أوضاع لأصحاب محال وأنشطة أخرى، مع منحهم المهلة القانونية المقررة لاستكمال المستندات المطلوبة، واستخراج التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط بصورة قانونية.

وأوضح الزمقان، بأن الحملة شارك فيها أحمد محمود، نائب رئيس المركز، وأحمد جودة، رئيس قسم تراخيص المحال التجارية، وبمشاركة شرطة المرافق وقسم الإشغالات، في إطار خطة متكاملة لإحكام الرقابة على الأسواق.

وأضاف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينةنجع حمادى، أن وزارة التنمية المحلية تتيح تسهيلات غير مسبوقة لتوفيق الأوضاع والحصول على التراخيص، من بينها تخفيض 50% من رسوم استخراج التراخيص لمدة محدودة، داعيا أصحاب المحال إلى سرعة الاستفادة من هذه التيسيرات وتقنين أوضاعهم القانونية تجنبا للمساءلة والغلق الإدارى.

من جانبه أكد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، ضرورة استمرار الحملات المكثفة على المحال التجارية غير المرخصة، بمختلف مراكز المحافظة، حفاظًا على حقوق الدولة وتنظيمًا لحركة الأسواق، وضمانًا لتطبيق القانون، مشيرًا إلى أنه لا تهاون مع أي منشأة تمارس نشاطها دون استيفاء الاشتراطات القانونية.



