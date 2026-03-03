قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الدولية للطاقة الذرية تؤكد تضرر مباني محطة تخصيب الوقود النووي بنطنز
جيش الاحتلال الإسرائيلي: حزب الله يدفع ثمنا باهظا على هجماته
إعلام عبري: صاروخ يحمل رأسا انشطاريا انفجر في بتيح تكفا بوسط إسرائيل
رئيس الوزراء يناقش مع جوهر نبيل محاور العمل المستقبلية لوزارة الشباب
إصابة 4 إسرائيلين في سقوط صاروخ إيراني على مبنى بالجليل الأعلى
انفجار ضخم يهز أرجاء دولة الاحتلال
منحة رمضان 2026.. 400 جنيه دعما إضافيا من التموين| السلع وأماكن الصرف
المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات شهر مارس وتكشف عن أسباب تبكير استحقاقها
قرارات جديدة تيسّر إجراءات ذوي الإعاقة.. بشرى لحاملي كارت الخدمات المتكاملة| تفاصيل
إيران: ارتفاع ضحايا الهجوم الأمريكي الإسرائيلي إلى 787 شهيدا
الوزراء يوضح انعكاسات تحركات أسعار النفط على اقتصادات الأسواق الناشئة
البقيع الثاني بالبهنسا.. أرض الصحابة والشهداء شمال المنيا وتاريخ يمتد من الفراعنة إلى الفتح الإسلامي
محافظات

محافظ قنا: تشميع 5محال غير مرخصة وإنذار 27 أخرى بنجع حمادي

حملة إشغالات بنجع حمادى
حملة إشغالات بنجع حمادى
يوسف رجب

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي شمال قنا، حملة مكبرة أسفرت عن تشميع وإغلاق 5 محال لعملها بدون الحصول على التراخيص اللازمة، مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين.

وقال حسين الزمقان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، كما تم خلال الحملة، تسليم 27 إنذار توفيق أوضاع لأصحاب محال وأنشطة أخرى، مع منحهم المهلة القانونية المقررة لاستكمال المستندات المطلوبة، واستخراج التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط بصورة قانونية.

وأوضح الزمقان، بأن الحملة شارك فيها أحمد محمود، نائب رئيس المركز، وأحمد جودة، رئيس قسم تراخيص المحال التجارية، وبمشاركة شرطة المرافق وقسم الإشغالات، في إطار خطة متكاملة لإحكام الرقابة على الأسواق.

وأضاف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينةنجع حمادى، أن وزارة التنمية المحلية تتيح تسهيلات غير مسبوقة لتوفيق الأوضاع والحصول على التراخيص، من بينها تخفيض 50% من رسوم استخراج التراخيص لمدة محدودة، داعيا أصحاب المحال إلى سرعة الاستفادة من هذه التيسيرات وتقنين أوضاعهم القانونية تجنبا للمساءلة والغلق الإدارى.

من جانبه أكد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، ضرورة استمرار الحملات المكثفة على المحال التجارية غير المرخصة، بمختلف مراكز المحافظة، حفاظًا على حقوق الدولة وتنظيمًا لحركة الأسواق، وضمانًا لتطبيق القانون، مشيرًا إلى أنه لا تهاون مع أي منشأة تمارس نشاطها دون استيفاء الاشتراطات القانونية.

قنا نجع حمادى تشميع 5 محال وزارة التنمية المحلية أخبار قنا

مشروب الكركديه
ماذا يحدث لجسمك عند تناول بيض السمان فى السحور؟
علامات نقص الفيتامينات أثناء الصيام.. إشارات خفية لا يجب تجاهلها في رمضان
أطعمة تخدع إحساسك بالجوع لساعات في رمضان
