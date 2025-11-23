الكرملين: بوتين وأردوغان سيتحدثان هاتفيا غدا

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجري مكالمة هاتفية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، غدًا الاثنين.



وقال بيسكوف، ردًا على سؤال بهذا الصدد: "نعم.. نؤكد أن المكالمة مُجدولة"، وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.



كان الرئيس التركي قد أعلن -خلال مؤتمر صحفي عُقد في جنوب إفريقيا في وقت سابق اليوم- أنه يعتزم التحدث مع بوتين غدًا الاثنين، موضحًا أنه يعتزم -خلال هذه المكالمة- طرح مسألة استئناف اتفاقيات ممر الحبوب، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تهدف حقًا إلى تمهيد الطريق نحو السلام.



وأضاف أردوغان أنه يعتزم مناقشة الخطوات التي يمكن اتخاذها لوقف الخسائر في الأرواح.

