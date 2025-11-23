رمضان صبحي ليس الأول.. نجوم كرة قدم وقفوا خلف القضبان

شهدت الساعات الماضية جدلاً واسعًا، بعدما قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل محاكمة رمضان صبحي، لاعب بيراميدز و3 متهمين آخرين مع استمرار حبسهم على ذمة الاتهام بالتزوير، حيث تقرر تأجيل محاكمة رمضان صبحي و3 متهمين آخرين إلى يوم الثلاثاء المقبل، على خلفية اتهامهم بتزوير محررات رسمية بمعهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق في منطقة أبو النمرس، وجاء تأجيل القضية بناءً على طلب دفاع المتهمين لغياب المحامي الأساسي لرمضان صبحي لأسباب صحية، ومنحه مهلة لاستكمال المرافعات والاطلاع على المستندات.

نجوم الساحرة المستديرة "خلف القضبان"

أعاد رمضان صبحي نجم النادي الأهلي السابق وبيراميدز الحالي، إلي الأذهان دخول نجوم الكرة في قفص الإتهام والمثول أمام الجهات القضائية، البعض منهم انغمس في مستنقع الجريمة بمختلف أشكالها، وتعرض العديد منهم إلي عقوبة الحبس ما أدي إلي خروجهم من نطاق الخدمة فى المسيرة الكروية، والبعض وقف في قفص الاتهام دون التعرض للحبس لاسباب مختلفة.

ومن أبرز نجوم الساحرة المستديرة، الذي ظهروا "خلف القضبان" من أجل الخضوع للمحاكمة:

عمرو سماكة

حضر اسم عمر سماكة، لاعب الأهلي والترسانة الأسبق، بين نجوم كرة القدم الذين تعرضوا للمحاكمة، ففي يوم 10 من أبريل 2010، صدم عمر فتحي الشهير بعمر سماكة أحد المواطنين بسيارته خلال عودته إلى منزله.

وسرعان ما تم إلقاء القبض على سماكة، بعد أن تسبب في حدوث إصابات خطيرة للمجني عليه، لتقرر بعد ذلك محكمة جنح أول أكتوبر الحكم على اللاعب بالسجن لمدة سنتين مع دفع غرامة مالية للمجني عليه، قدرها 100 ألف جنيه.

محمد عباس

شهد فبراير عام 1985 إلقاء القبض على نجم الأهلي، محمد عباس، خلال تواجده في شقة مشبوهة رفقة مجموعة من أصدقائه، وهم يتناولون مخدر "الحشيش" ليتم إلقاء القبض عليه، وإلقائه بالسجن.

وستطاع عباس الهرب من السجن، خلال أحداث الأمن المركزي عام 1986، واستمر هاربًا لمدة 4 أيام، قبل أن يقرر العودة وتسليم نفسه مرة أخرى، وحصل بعد ذلك على براءة مع دفع كفالة (500 جنيه)، واتنهت بعد هذه الواقعة مسيرة محمد عباس في الملاعب، وعقب ذلك تم إلقاء القبض عليه مرة أخرى وحكم عليه بالسجن، وتم تنفيذ الحكم.

أحمد فتوح

قضت محكمة جنايات مطروح، على أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك، بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ وإلغاء رخصة قيادته في القضية المتهم فيها بالقتل الخطأ، أثناء قيادته للسيارة تحت تأثير المواد المخدرة، بمنطقة العلمين في الساحل الشمالي، مساء يوم 11 أغسطس الماضي.

وعقب إصدار الحكم ضد فتوح، تم عقد مصالحة بين أسرة المجني عليه، بعد جهود الوساطة بين لاعب الزمالك عقب إخلاء سبيله وبين أسرة المجني عليه، ودفع الدية الشرعية، التي تجاوزت 10 ملايين جنيه لصالح الورثة.

إبراهيم سعيد

صدر ضد اللاعب إبراهيم سعد أحكام في دعاوي مرفوعة من طليقته، أبرزها حكم الحبس شهرا الصادر من محكمة الأسرة بالنزهة، قضايا نفقة لابنتيه بمبلغ مليونا و100 ألف جنيه، بمجمل 4 أحكام قضائية، ورحلت الأجهزة الأمنية إبراهيم سعيد، لاعب منتخب مصر الأسبق إلى مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، لتنفيذ حكم صادر ضده بالحبس.

وألقت الجهات المعنية القبض على إبراهيم سعيد، على إثر تنفيذ حكم صادر ضده بسبب قضية نفقة لصالح مطلقته، وأستأنف محاميه محمد رشوان على الحكم ليتم اخلاء سبيله.

السيد حمدى

وجدد السيد حمدى مهاجم مصر المقاصة والأهلي السابق، سقوط لاعبي الكرة في مسلسل وحل المخدرات عندما تم القبض عليه فى كمين شبرا المظلات بتهمة حيازة 6 أقراص مخدرة "ترامادول" لتتولى النيابة التحقيق فى الواقعة.

وقررت نيابة قسم أول شبرا الخيمة، حبس لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة حيازة مخدرات وقيادة سيارة دون ترخيص، ثم أحيل الى محكمة الجنايات بتهمة تعاطى المخدرات.

حبس مرتضي منصور

قضت المحكمة الاقتصادية في القاهرة، في مارس الماضي، بحبس مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الأسبق، لمدة 6 أشهر، بعد إدانته بتهمة سب محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ومحمد عثمان، المستشار القانوني للنادي، وفي يوليو تم ايقاف تنفيذ الحكم.

وفي عام 2023 سلم المستشار مرتضى منصور نفسه لتنفيذ الحكم النهائي الصادر ضده بالسجن شهرا، حيث قضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على حكم حبسه وقررت تأييد الحكم الصادر، بتهمة سب وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، ورحّلت قوة أمنية منصور إلى السجن لتنفيذ العقوبة المقررة عليه.

إمام عاشور

صدر ضد اللاعب إمام عاشور حكم، بالحبس 6 أشهر في اتهامه بالتعدي فرد أمن في مول بالشيخ زايد، ليقوم اللاعب بالاستئناف على الحكم ويصدر ضده حكما بانقضاء الدعوي بالتصالح، في 30 نوفمبر الماضي، دون ان يتعرض للحبس.

حسين الشحات

صدر ضد حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، حكما من محكمة جنح مدينة نصر بالحبس لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، وتعويض مدنى 100 ألف جنيه، وحرمانه من عضوية أي هيئة رياضية لمدة 5 سنوات، في اتهامه بالتعدي على محمد الشيبى لاعب بيراميدز، ليستأنف اللاعب على الحكم لتؤيد جنح مستأنف.

احتجاز ثلاثي الزمالك بالامارات

شهدت مشاركة فريق الزمالك في بطولة السوبر بالامارات خلال العام الماضي، احتجاز الثلاثى عبد الواحد السيد مدير الكرة، ولاعبى الفريق مصطفي شلبي، ونبيل عماد دونجا، بعد واقعة الاعتداء على أفراد أمن ملعب مباراة بيراميدز في كأس السوبر المصري التى فاز بها الزمالك بركلات الترجيح ليتأهل الى المباراة النهائية لمواجهة الأهلي.

وأحالت النيابة العامة في الإمارات ثلاثي الزمالك إلي محاكمة عاجلة ليتم إصدار حكم شهر حبس، وبعدها يصدر قرار العفو من رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد عن نجوم القلعة البيضاء.