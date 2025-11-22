قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترتدي الحجاب في الرياض.. هيفاء وهبي تتصدر التريند | ما القصة؟
تقليمات الأظافر تكشف المستور| مفاجأة بكشف الطب الشرعي بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص
النائب محمد أبو العينين: هدفنا الدائم هو الحوار وصناعة مستقبل أكثر استقراراً
ارتفاع جميع الأعيرة.. أسعار الذهب اليوم في مصر
النائب محمد أبو العينين يطالب بتحرك دولي عاجل لإنهاء الحرب في السودان وحقن الدماء
الشباب يتصدر مشهد التصويت في مقر السفارة المصرية بموسكو
التضامن تقرر وقف القيد العائلي لتسجيل بيانات تكافل وكرامة فى 5 محافظات| مستند
عمل معايا حاجات وحشة| تفاصيل مثيرة في أقوال ضحية المدرسة الدولية بالسلام
نقابة الإعلاميين تنفي شائعة انتشار فيروس جديد شديد الخطورة في مصر
الأهلي يتفوق على الزمالك بـ12 مركز.. مفاجأة بشأن ترتيب دوري الجمهورية.. تفاصيل
عالمية الأداء.. المصرية أمل عبد الرحيم تتوج بـ3 ميداليات برونزية في تنس الطاولة
في عربية السجن.. ترحيل اللاعب رمضان صبحي لحجز مركز أبو النمرس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إيداع رمضان صبحي بقفص الاتهام خلال ثاني جلسات محاكمته

محاكمة الاعب رمضان صبحي
محاكمة الاعب رمضان صبحي
إبراهيم الهواري

بدأت ثاني جلسات محاكمة لاعب الكرة رمضان صبحي وثلاثة متهمين آخرين أمام محكمة جنايات الجيزة، الدائرة الثلاثون، المنعقدة بمحكمة جنايات شبرا الخيمة، وذلك في القضية المتهمين فيها بتزوير محررات رسمية متعلقة بامتحانات معهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق.


وكان قد وصل صباح اليوم، اللاعب رمضان صبحي،  لحضور ثاني جلسات محاكمته أمام محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة شبرا الخيمة برئاسة المستشار طه إبراهيم عبد العزيز، وعضوية المستشارين عبد السلام سليمان الدلجاوي، وأحمد محمد يسري، وعبد الحميد محمد صلاح الدين، الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر عامر علي، اليوم السبت الموافق 22 نوفمبر الجاري، ثاني جلسات محاكمة اللاعب رمضان صبحي و3 متهمين آخرين، بتهمة التزوير بمحررات رسمية بأحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس بالجيزة.

قرار التأجيل

 وجاء قرار المحكمة لتأجيل استكمال المحاكمة لجلسة، اليوم السبت، لضبط وإحضار المتهم الرابع، كما كلفت محامي اللاعب رمضان صبحي بالحضور بشخصه لجلسة المحاكمة الحالية.
وشهدت أولي جلسات محاكمة اللاعب رمضان صبحي، و3 متهمين آخرين، بتزوير محررات رسمية بأحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس بالجيزة، تقديم عدة طلبات من دفاع المتهمين منها إخلاء سبيل المتهمين بأية ضمانات تراها المحكمة علي غرار إخلاء سبيل اللاعب رمضان صبحي، بالإضافة إلى طلبت حضور شهود الإثبات لمناقشتهم.
كما شهدت الجلسة السابقة بالمحكمة أيضا بالمحكمة قيام هيئة المحكمة بطلب دفاع اللاعب رمضان صبحي بضرورة حضوره لجلسات المحكمة المقبلة.
ونظرت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة شبرا الخيمة، السبت الموافق 25 اكتوبر الماضي، أولى جلسات محاكمة اللاعب رمضان صبحي، و3 متهمين آخرين، في قضية تزوير محرر رسمي بمنطقة أبو النمرس.
وأحالت نيابة جنوب الجيزة الكلية، فى وقت رمضان صبحى لاعب نادى بيراميدز، وآخرين، للمحاكمة أمام محكمة الجنايات بتهمة التزوير داخل أحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس.

القليوبية محافظة القليوبية رمضان صبحي محكمة شبرا الخيمة شبرا الخيمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متحدث الصحة

متحدث الصحة يرد علي شائعة ظهور متحور جديد ..ويوجه نصائح لأولياء الأمور

سلمى عبد العظيم

أول رد من زوج البلوجر سلمى عبد العظيم بعد خلع الحجاب

اعترافات صادمة لقاتل زميله في الإسماعيلية: اشتريت أكياس الزبالة اللي حطيته فيها وهو كان معايا

اعترافات صادمة لـ.قاتل زميله في الإسماعيلية: اشترى معايا الأكياس اللي حطيته فيها

وزير التربية والتعليم

بعد الاعتداء على تلاميذها| وضع مدرسة سيدز الدولية تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة

الجاموس

طفرة مرتقبة فى انتاج الألبان.. شروط الحصول على الجاموس الايطالى من الزراعة

المتهمين

بـ ماسك أسود| مفاجأة تكشف عن شخص غامض بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص

الفندور

خالد الغندور يثير الجدل: حاجات كثيرة ستتغير في كرة القدم المصرية

جانب من الفيديو المتداول للواقعة

حادث غامض لـ ميكروباص يقوده طفل بجوار مستشفى الهلال في سوهاج|صور

ترشيحاتنا

زيارة وزير الكهرباء

في زيارة ميدانية.. وزير الكهرباء يتفقد مجمع الوحدات التكنولوجية بأنشاص

أنشطة صندوق الإدمان

بالفيديو .. جهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان × أسبوع

الراحل رجائي عطية

زيادة قيمة «جائزة رجائي عطية» إلى 100 ألف جنيه وإعلان الشروط قريبًا

بالصور

أطعمة ممنوعة تمامًا قبل سن السنة.. احم طفلك منها

الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

عبد الله الرويشد
عبد الله الرويشد
عبد الله الرويشد

استهداف جديد من الطائرات الحربية الإسرائيلية لجنوب لبنان

استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
استهداف الاحتلال لجنوب لبنان

تسريب صور لسائق سيارة تسلا ذاتية القيادة "نائمًا" يثير الجدل

تسلا
تسلا
تسلا

فيديو

عبد الله الرويشد

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

المتهم

بسبب تصادم.. القبض على قائد سيارة تعدى على سائق نقل جماعى بالقاهرة

حفيد محمد فوزي

حفيد محمد فوزي أم مجرد شبه؟ القصة الكاملة لجدل كريم الحو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد