القليوبية.. حملة تقصي للحمى القلاعية والوادي المتصدع بشبين القناطر

واصل الطب البيطري بشبين القناطر في القليوبية تنفيذ أعمال التقصي الوبائي بالقرى التابعة للمركز، حيث كلف الدكتور رفعت عمار مدير إدارة شبين القناطر البيطرية لجنة ميدانية من الإدارة شملت الدكتورة إيمان عادل رئيس قسم الإرشاد، والدكتورة دعاء إبراهيم علوش بوحدة الإبيدميولوجي، للتوجه إلى قرية الكوم الأحمر والعزب المجاورة لإجراء تقصي وبائي ميداني ومتابعة الحالة الصحية للحيوانات.

الجهود الوقائية

يأتي ذلك في إطار الجهود الوقائية المبذولة لمتابعة الأمراض الوبائية وخفض الحمل الفيروسي لأمراض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع وSat1، وتنفيذًا لتعليمات وزير الزراعة الدكتور علاء فاروق، وتوجيهات الدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبمتابعة ودعم الدكتور هاني شمس الدين وكيل الوزارة ومدير مديرية الطب البيطري بالقليوبية.



وانتهت اللجنة إلى التأكد من سلامة الحيوانات بالقرية وخلوها من الأمراض الوبائية، مع رفع تقرير بالرصد الميداني واستمرار المتابعة الوقائية ضمن خطة الحماية من الأمراض العابرة للحدود.

وأكدت مديرية الطب البيطري بالقليوبية استمرار جهودها في الرصد والتقصي وتنفيذ الحملات الوقائية حفاظًا على الثروة الحيوانية وصحة المواطنين.