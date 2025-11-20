مياه القليوبية تقرر وقف موظفة عن العمل بعد التشاجر مع الأمن

أكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية أنه تم إيقاف إحدى الموظفات عن العمل مؤقتًا بالقرار رقم ١٢٠١ لسنة ٢٠٢٥ لحين الانتهاء من التحقيقات الجارية، وذلك على خلفية تعديها على إحدى زميلاتها وعلى عضو من جهة التحقيق أثناء جلسة تحقيق رسمية تتعلق بخلافات سابقة داخل بيئة العمل، شملت توجيه سب وقذف ضد عدد من العاملين.



وتوضح الشركة أن عددًا من الزملاء حرروا محضرًا رسميًا بقسم الشرطة، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات. كما تؤكد الشركة أنه لم يتم منع الموظفة من دخول مقر العمل، وأنها ما زالت على رأس عملها لحين صدور القرار النهائي عقب انتهاء التحقيقات.

وفي هذا السياق، تشير الشركة إلى أن مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي ظهرت فيه الموظفة وهي تستغيث بدعوى منعها من الدخول والتعدي عليها، لا يعكس الواقع الحالى حيث انها قامت بالتجاوز والتعدى على محقق الشئون القانونية و إحدى الموظفات أثناء إجراء التحقيق معها فى الإدارة العامة للشئون القانونية بالشركة.

وقد سبق للطرفين تحرير محاضر متبادلة خلال الفترة الماضية بسبب تلك الخلافات، إلا أنه تم التصالح رسميًا بينهما أمام النيابة العامة يوم أمس، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه الموظفة قبل انتشار الفيديو الأخير.

وتجدد شركة مياه القليوبية تأكيدها على التزامها الكامل بتطبيق القوانين واللوائح المنظمة للعمل، والحفاظ على بيئة عمل آمنة ومنضبطة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي تجاوزات بما يضمن حقوق جميع العاملين.