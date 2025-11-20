قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حكم الزكاة على المال المحجوز لبناء منزل سكني.. الإفتاء توضح
أندية الدوري الإنجليزي تعتمد قانونين ماليين جديدين وتعارض مقترح حد الإنفاق
في أكثر من 14 محافظة.. وزارة العمل تعلن عن عدد ضخم من الوظائف
ضغوط متزايدة على كندا لتأمين الوقود النووي | اعرف السبب
انتخابات مجلس النواب 2025 .. ضوابط نزاهة عملية الفرز وحق الاعتراض للمترشحين
سعر العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم الجمعة 21-11-2025
بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع
صدمة في تل أبيب.. تهديدات علنية باغتيال علماء إسرائيليين مقابل أموال طائلة
إضاءة برج نانجينغ أحد أبرز رموز العمارة الصينية التقليدية باسم محافظة الجيزة
خالد النبوى يوجه رسالة لحسين فهمي بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
عم الولاد | ضبط المتهمين بإصابة أب وأبنائه الثلاثة بطلقات نارية في صلاة الجمعة بقنا
رابطة البريميرليج تعلن موعد انطلاق موسم 2026/27 وتوضح تأثير كأس العالم 2026
مياه القليوبية تقرر وقف موظفة عن العمل بعد التشاجر مع الأمن

إبراهيم الهواري

 أكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية أنه تم إيقاف إحدى الموظفات عن العمل مؤقتًا بالقرار رقم ١٢٠١ لسنة ٢٠٢٥  لحين الانتهاء من التحقيقات الجارية، وذلك على خلفية تعديها على إحدى زميلاتها وعلى عضو من جهة التحقيق أثناء جلسة تحقيق رسمية تتعلق بخلافات سابقة داخل بيئة العمل، شملت توجيه سب وقذف ضد عدد من العاملين.


وتوضح الشركة أن عددًا من الزملاء حرروا محضرًا رسميًا بقسم الشرطة، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات. كما تؤكد الشركة أنه لم يتم منع الموظفة من دخول مقر العمل، وأنها ما زالت على رأس عملها لحين صدور القرار النهائي عقب انتهاء التحقيقات.
وفي هذا السياق، تشير الشركة إلى أن مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي ظهرت فيه الموظفة وهي تستغيث بدعوى منعها من الدخول والتعدي عليها، لا يعكس الواقع الحالى حيث انها قامت بالتجاوز والتعدى على محقق الشئون القانونية و إحدى الموظفات أثناء إجراء التحقيق معها فى الإدارة العامة للشئون القانونية بالشركة.
وقد سبق للطرفين تحرير محاضر متبادلة خلال الفترة الماضية بسبب تلك الخلافات، إلا أنه تم التصالح رسميًا بينهما أمام النيابة العامة يوم أمس، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه الموظفة قبل انتشار الفيديو الأخير.
وتجدد شركة مياه القليوبية تأكيدها على التزامها الكامل بتطبيق القوانين واللوائح المنظمة للعمل، والحفاظ على بيئة عمل آمنة ومنضبطة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي تجاوزات بما يضمن حقوق جميع العاملين.

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين.. مفتى الجمهورية يجيب

صواريخ كينجال

أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

اطلاق قوافل الخير بالإسكندرية

الإسكندرية تطلق قافلة الخير للأسر الأكثر احتياجًا

ارشيفيه

إصابة 3 أشخاص من عائلة واحدة في حادث تصادم بالدقهلية

تحصين مواشى

الدقهلية: تحصين 230 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

سيارات البنزين
سيارات البنزين
سيارات البنزين

دماغ صناعية حقيقية

من الخيال للواقع .. علماء ينجحون في بناء نسيج دماغي بدون مواد حيوانية

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

