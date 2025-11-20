توزيع ماكينات خياطة لـ 15 متدربة بالقليوبية

كرّم المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، أوائل خريجات الدورات التدريبية في مهنة الخياطة التي نظمتها مديرية العمل بالمحافظة، حيث قام بتسليمهن ماكينات خياطة كمشروعات صغيرة توفر لهن فرصة عمل ومصدر دخل مستدام.



ويأتي هذا التكريم في ضوء جهود المحافظة لمكافحة البطالة وتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم إهداء 15 ماكينة خياطة لـ 15 سيدة من المتدربات المتميزات، بهدف تحويل المهارات التدريبية إلى مشروع إنتاجي فعلي.



وأكد المحافظ أيمن عطية أهمية دعم المشروعات الصغيرة باعتبارها أحد محركات التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بتمكين السيدات وتوفير فرص عمل من المنزل لتحسين مستوى المعيشة وتأمين مستقبل الأسرة.



وأوضح فوزي صابر، مدير مديرية العمل بالقليوبية، أن المديرية نفذت 15 دورة تدريبية في مجال الخياطة، استفادت منها 217 متدربة، وذلك داخل مركز التدريب بمدينة الخانكة، إلى جانب مركز التدريب المتنقل ضمن مبادرة "حياة كريمة" بمدينة شبين القناطر.



وتهدف هذه الدورات إلى نشر مهارات مهنة الخياطة وتوفير حرفة مطلوبة في سوق العمل، بالإضافة إلى مساعدة كل متدربة على إنشاء مشروع خاص بها لمكافحة البطالة وزيادة الإنتاج.