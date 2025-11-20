قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ضغوط متزايدة على كندا لتأمين الوقود النووي | اعرف السبب
انتخابات مجلس النواب 2025 .. ضوابط نزاهة عملية الفرز وحق الاعتراض للمترشحين
سعر العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم الجمعة 21-11-2025
بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع
صدمة في تل أبيب.. تهديدات علنية باغتيال علماء إسرائيليين مقابل أموال طائلة
إضاءة برج نانجينغ أحد أبرز رموز العمارة الصينية التقليدية باسم محافظة الجيزة
خالد النبوى يوجه رسالة لحسين فهمي بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
عم الولاد | ضبط المتهمين بإصابة أب وأبنائه الثلاثة بطلقات نارية في صلاة الجمعة بقنا
رابطة البريميرليج تعلن موعد انطلاق موسم 2026/27 وتوضح تأثير كأس العالم 2026
مدير التعاقدات حسم الجدل.. هل ينتقل وسام أبو علي إلى بيراميدز؟
وزير السياحة: 1.5 مليون سائح ألماني يزورون مصر خلال أكتوبر الماضي
الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة على الطرق خلال الساعات المقبلة
محافظات

توزيع ماكينات خياطة لـ 15 متدربة بالقليوبية

جانب من التكريم
جانب من التكريم

كرّم المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، أوائل خريجات الدورات التدريبية في مهنة الخياطة التي نظمتها مديرية العمل بالمحافظة، حيث قام بتسليمهن ماكينات خياطة كمشروعات صغيرة توفر لهن فرصة عمل ومصدر دخل مستدام.


ويأتي هذا التكريم في ضوء جهود المحافظة لمكافحة البطالة وتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم إهداء 15 ماكينة خياطة لـ 15 سيدة من المتدربات المتميزات، بهدف تحويل المهارات التدريبية إلى مشروع إنتاجي فعلي.
 

وأكد المحافظ أيمن عطية أهمية دعم المشروعات الصغيرة باعتبارها أحد محركات التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بتمكين السيدات وتوفير فرص عمل من المنزل لتحسين مستوى المعيشة وتأمين مستقبل الأسرة.
 

وأوضح فوزي صابر، مدير مديرية العمل بالقليوبية، أن المديرية نفذت 15 دورة تدريبية في مجال الخياطة، استفادت منها 217 متدربة، وذلك داخل مركز التدريب بمدينة الخانكة، إلى جانب مركز التدريب المتنقل ضمن مبادرة "حياة كريمة" بمدينة شبين القناطر.
 

وتهدف هذه الدورات إلى نشر مهارات مهنة الخياطة وتوفير حرفة مطلوبة في سوق العمل، بالإضافة إلى مساعدة كل متدربة على إنشاء مشروع خاص بها لمكافحة البطالة وزيادة الإنتاج.

