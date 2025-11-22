التصريح بدفن جثث شابين لقيا مصرعهما فى حادث تصادم بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتصريح بدفن جثث شابين لقيا مصرعهما فى حادث تصادم وقع مساء اليوم بين دراجة نارية وسيارة ملاكي على طريق بنها – كفر شكر بالقليوبية، حيث جرى نقل الضحايا إلى مستشفى جامعة بنها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

بلاغا بالواقعة

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بلاغًا بوقوع الحادث، وانتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث جرت عملية نقل المصابين وإيداع المتوفين بالمشرحة تحت تصرف النيابة.



وأسفر الحادث عن مصرع كلٍ من: يوسف شعبان حسب الله – من عزبة أبو فرج، مركز بنها ومحمود غنيم بركه – من عزبة أبو فرج، مركز بنها.

فيما أصيب ثلاثة آخرون، وجارٍى متابعة حالتهم الطبية داخل مستشفى جامعة بنها، إلى جانب التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية والفنية اللازمة.