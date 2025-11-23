من البسمة للزنزانة .. 5 مشاهد في محاكمة رمضان صبحي بالتزوير

5 مشاهد في ثاني جلسات محاكمة اللاعب رمضان صبحي، و3 آخرين بتهمة التزوير بمحررات رسمية بأحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس بالجيزة.. ونرصد في هذا التقرير تلك المشاهد التي بدأت بالبسمة وانتهت بالزنزانة.

* حضر اللاعب رفقة هيئة الدفاع الموكلة عنه وكانت ترتسم علي وجهه البسمة لحظة الوصول للمحكمة.

* دخل اللاعب رفقة هيئة الدفاع الخاصة به لجلسة المحكمة وكان يجلس خارج قفص الجلسة، وطلب ينسون وزجاجة مياه قبل بدء الجلسة.

* قبل بدء الجلسة أكد أنه يثق في الله وهيئة الدفاع الخاصة به، وأن كل ما حدث لا علاقة له به، وقبل لحظات من بدء الجلسة أمرت المحكمة بإيداعه بالقفص، وخلال جلسة المحاكمة أعلن دفاع اللاعب رمضان صبحي استعداده للمرافعة في القضية، فيما طلب آخرون التأجيل بحضور الدفاع الأصيل المتهم الأول بعد تغيبه عن الجلسة.

* قررت المحكمة رفع الجلسة وبدأت المداولة، وبعد المداولة قررت المحكمة تأجيل نظر القضية لجلسة الثلاثاء المقبل، لحضور الدفاع الأصيل للمتهم الأول، وأمرت المحكمة بالقبض على رمضان صبحي والتحفظ عليها رفقة المتهمين الإثنين المضبوطين.

* أمرت المحكمة بسرعة ضبط المتهم الرابع الهارب بالقضية وتقديمه رفقة باقي المتهمين لمحاكمتهم بالجلسة المقبلة، و تسلمت مأمورية أمنية من الترحيلات اللاعب رمضان صبحي عقب قرار محكمة جنايات الجيزة، بالقبض عليه ونقله إلى حجز مركز شرطة أبو النمرس بمحافظة الجيزة التابع له القضية.