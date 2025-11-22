إيداع اللاعب رمضان صبحي قفص الاتهام في ثاني جلسات محاكمته بقضية التزوير

بدأت منذ قليل ثاني جلسات محاكمة اللاعب رمضان صبحي، و3 آخرين، في اتهامهم بقضية تزوير محررات بأحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس بالجيزة، أمام الدائرة 30 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة شبرا الخيمة.

وفور بدء الجلسة أودعت هيئة المحكمة اللاعب رمضان صبحي في قفص الاتهام مع باقي المتهمين.

وصل صباح اليوم، اللاعب رمضان صبحي مرتديا ملابس ونظارة سوداء، رفقة المحامي أشرف عبد العزيز، لحضور ثاني جلسات محاكمته أمام محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة شبرا الخيمة

وتنظر محكمة جنايات الجيزة، الدائرة 30 المنعقدة بمحكمة شبرا الخيمة، برئاسة المستشار طه إبراهيم عبد العزيز، وعضوية المستشارين عبد السلام سليمان الدلجاوي، وأحمد محمد يسري، وعبد الحميد محمد صلاح الدين، الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر عامر علي، اليوم السبت الموافق 22 نوفمبر الجاري، ثاني جلسات محاكمة اللاعب رمضان صبحي و3 متهمين آخرين، بتهمة التزوير بمحررات رسمية بأحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس بالجيزة.

وجاء قرار المحكمة لتأجيل استكمال المحاكمة لجلسة، اليوم السبت، لضبط وإحضار المتهم الرابع، كما كلفت محامي اللاعب رمضان صبحي بالحضور بشخصه لجلسة المحاكمة الحالية