مخدرات بـ 50 مليون جنيه.. الداخلية تداهم أوكار الكيف بقنا

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر بؤر إجرامية من جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بنطاق عدد من المحافظات.، ومصرع عنصر جنائى شديد الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بنطاق محافظة قنا.

أكدت معلومات وتحريات قطاعى ( الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة ) بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها.







عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى ، وقد أسفر التعامل عن مصرع (عنصر جنائى شديد الخطورة ، سبق الحكم عليه فى جنايتى " مخدرات - سلاح نارى") بنطاق محافظة "قنا" وضبط باقى عناصر تلك البؤر.. وبحوزتهم (أكثر من 414 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش، هيدرو ، شابو ، أفيون ، هيروين، شادو ، بودرة حشيش إصطناعى" – أكثر من 1300 قرص مخدر – 85 قطعة سلاح نارى متنوعة "19بندقية آلية ، 25بندقية خرطوش ، 40فرد خرطوش، طبنجة، ") .

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة أكثر من (50) مليون جنيه.







تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة .





