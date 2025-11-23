رسالة دعم من أحمد شوبير لـ رمضان صبحي بعد أزمة الحبس| تفاصيل

علق الإعلامي أحمد شوبير، على الأزمة التي يعاني منها رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لنادي بيراميدز، بعد قرار حبسه على ذمة قضية تزوير محررات رسمية تتعلق بالامتحانات.



وقال شوبير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ''امبارح كانت قضية رمضان صبحي، كلكم طبعا تابعتوها، وإن شاء الله تعدي على خير، بس أرجوكم بعد إذنكم، كل واحد فينا ممكن يتحط في موقف صعب، فعليك الدعاء لأخيك، خاصة لما يكون في محنة أو أزمة، الأيام دول وكلها بتترد".



وأعلن عمر هريدي المحامي انسحابه من الدفاع عن المتهم الأول في قضية رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز المتهمين فيها وآخرين بتزوير محررات رسمية بمعهد سياحة وفنادق بأبو النمرس.

وقال "هريدي" عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"ترك فريق الدفاع وإلغاء الوكالة عن المتهم الأول فى قضية التزوير الخاصة بلاعب كرة القدم".

ويمثل رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز في قفص محكمة الجنايات للمرة الثانية بعد غدا الثلاثاء لاستكمال محاكمته في اتهامه و3 آخرين، بتزوير محررات رسمية بأحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس بالجيزة.