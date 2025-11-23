يورتشيتش: الفوز على ريفرز يونايتد «بداية قوية».. ورسالة طمأنينة لجماهير بيراميدز

أكد الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز، أن الفوز الكبير على ريفرز يونايتد بثلاثية نظيفة يمثل دفعة معنوية قوية للفريق في مستهل مشواره بدور المجموعات، مشددًا على أن هذا الانتصار يمنح اللاعبين ثقة إضافية لمواصلة الطريق بنفس القوة والتركيز، رغم الصعوبات التي واجهت الجهاز الفني بسبب قلة المعلومات المتوفرة عن الفريق المنافس.

قراءة فنية لأحداث المباراة

أوضح يورتشيتش خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء أن بيراميدز دخل المباراة بعقلية الفوز منذ الدقيقة الأولى، وسعى لفرض أسلوبه الهجومي والسيطرة على مجريات اللعب، إلا أن المشكلة الأبرز في الشوط الأول تمثلت في إهدار الفرص وعدم استغلالها بالشكل الأمثل رغم الوصول المتكرر إلى مرمى المنافس.

وأضاف أن بين شوطي اللقاء كانت هناك جلسة فنية وتصحيح للأخطاء، وهو ما انعكس بصورة واضحة في الشوط الثاني، حيث ظهر رد فعل قوي من اللاعبين، ونجحوا في ترجمة السيطرة إلى أهداف، مما أسفر عن تسجيل ثلاثة أهداف وخطف النقاط الثلاث عن جدارة واستحقاق.

الفوز لا يعني نهاية الطريق

وشدد المدير الفني على أن هذا الانتصار، رغم أهميته، لا يعني أن الفريق حقق الإنجاز الأكبر، مؤكدًا أن مشوار البطولة لا يزال في بدايته، وأن هناك مباريات صعبة تنتظر الفريق سواء خارج الديار أو على ملعبه بالقاهرة، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني يتعامل مع المنافسات بمنهجية واضحة تقوم على التقدم خطوة بخطوة، مع التركيز الكامل على الهدف الأسمى وهو الحفاظ على اللقب.

إشادة خاصة بإيفرتون وتوضيح بشأن المقارنات

كما عبّر يورتشيتش عن إعجابه بالمستوى الذي يقدمه البرازيلي إيفرتون داسيلفا، موضحًا أنه لاعب مميز ويمثل إضافة قوية للفريق، لكنه لا يزال في مرحلة التأقلم نظرًا لاختلاف الثقافة الكروية وطبيعة اللعب بين بلاده ومصر.

وأشار إلى أن مقارنته بإبراهيم عادل ليست منصفة، نظرًا لأن الأخير قضى سنوات طويلة داخل الفريق ويملك خبرة ومعرفة كبيرة بأسلوب اللعب والبيئة الكروية المصرية، مؤكدًا أن إيفرتون مع مرور الوقت سيظهر بصورة أقوى وسيقدم مستويات أفضل بكثير



