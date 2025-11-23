قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البلدي يؤكل .. «شوبير» يعلّق على قرب تولي مدير فني أجنبي لاتحاد الكرة
الرقابة المالية: 20 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاص خلال 8 أشهر.. ونواب: إقامة المشروعات الاستثمارية تسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية
جامعة سوهاج ترتقي إلى أفضل 250 جامعة عالميًا في تصنيف العلوم البينية 2026
مصر توقع اتفاقية تمويل بقيمة 53.8 مليون يورو لدعم الصناعات الخضراء المستدامة
130 عامًا من الريادة.. رئيس الكنيسة الأسقفية يشارك الاحتفال بمسيرة دار الإفتاء المصرية
تعرف علي موعد جنازة الإعلامية ميرفت سلامة
هل منعوه؟.. القصة الحقيقية لاتهام جامعة سوهاج برفض قيد طالب كفيف للدكتوراه
محلل فلسطيني: مخطط تقسيم غزة يشكل انحرافا خطيرا عن قواعد القانون الدولي
رسالة دعم مؤثرة من خالد الغندور لـ رمضان صبحي
طفل أسر القلوب بصوته.. من هو محمد القلاجي أصغر متسابق فى دولة التلاوة؟
لغز غامض في سوهاج.. القصة الكاملة لوفاة فتاة داخل منزلها بقرية الكولة
الهلال الأحمر يدفع بأكثر من 220 ألف سلة غذائية و 104 آلاف قطعة ملابس شتوية عبر «زاد العزة»
رياضة

يورتشيتش: الفوز على ريفرز يونايتد «بداية قوية».. ورسالة طمأنينة لجماهير بيراميدز

يورتشيتش
يورتشيتش
رباب الهواري

أكد الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز، أن الفوز الكبير على ريفرز يونايتد بثلاثية نظيفة يمثل دفعة معنوية قوية للفريق في مستهل مشواره بدور المجموعات، مشددًا على أن هذا الانتصار يمنح اللاعبين ثقة إضافية لمواصلة الطريق بنفس القوة والتركيز، رغم الصعوبات التي واجهت الجهاز الفني بسبب قلة المعلومات المتوفرة عن الفريق المنافس.

قراءة فنية لأحداث المباراة

أوضح يورتشيتش خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء أن بيراميدز دخل المباراة بعقلية الفوز منذ الدقيقة الأولى، وسعى لفرض أسلوبه الهجومي والسيطرة على مجريات اللعب، إلا أن المشكلة الأبرز في الشوط الأول تمثلت في إهدار الفرص وعدم استغلالها بالشكل الأمثل رغم الوصول المتكرر إلى مرمى المنافس.

وأضاف أن بين شوطي اللقاء كانت هناك جلسة فنية وتصحيح للأخطاء، وهو ما انعكس بصورة واضحة في الشوط الثاني، حيث ظهر رد فعل قوي من اللاعبين، ونجحوا في ترجمة السيطرة إلى أهداف، مما أسفر عن تسجيل ثلاثة أهداف وخطف النقاط الثلاث عن جدارة واستحقاق.

الفوز لا يعني نهاية الطريق

وشدد المدير الفني على أن هذا الانتصار، رغم أهميته، لا يعني أن الفريق حقق الإنجاز الأكبر، مؤكدًا أن مشوار البطولة لا يزال في بدايته، وأن هناك مباريات صعبة تنتظر الفريق سواء خارج الديار أو على ملعبه بالقاهرة، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني يتعامل مع المنافسات بمنهجية واضحة تقوم على التقدم خطوة بخطوة، مع التركيز الكامل على الهدف الأسمى وهو الحفاظ على اللقب.

إشادة خاصة بإيفرتون وتوضيح بشأن المقارنات

كما عبّر يورتشيتش عن إعجابه بالمستوى الذي يقدمه البرازيلي إيفرتون داسيلفا، موضحًا أنه لاعب مميز ويمثل إضافة قوية للفريق، لكنه لا يزال في مرحلة التأقلم نظرًا لاختلاف الثقافة الكروية وطبيعة اللعب بين بلاده ومصر.

وأشار إلى أن مقارنته بإبراهيم عادل ليست منصفة، نظرًا لأن الأخير قضى سنوات طويلة داخل الفريق ويملك خبرة ومعرفة كبيرة بأسلوب اللعب والبيئة الكروية المصرية، مؤكدًا أن إيفرتون مع مرور الوقت سيظهر بصورة أقوى وسيقدم مستويات أفضل بكثير


 

يورتشيتش بيراميدز

وزير التربية والتعليم

اجازة للطلاب| تعطيل الدراسة بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب حتى الثلاثاء القادم

مرتبات شهر نوفمبر

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 رسميًا

الزمالك

بدون تشفير .. قناة مصرية مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي

نادية السيد وهشام ماجد

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

صورة المتهم

أبرز اعترافات المتهم بإنهاء حياة صديقه مهندس الإسكندرية قبيل بدء المحاكمة

وزير الشباب والرياضة

وزير الشباب والرياضة يوضح موقف الدولة من أزمة نادي الزمالك

عمرو أديب

عمرو أديب ينتقد فكرة تخصيص أرض بديلة للزمالك

إمام عاشور

أحمد حسن يكشف كواليس مكالمة إمام عاشور معه للمشاركة بمنتخب مصر في كأس العرب

الشناوي

الصقر يكشف مفاجأة بشأن إصابة الشناوي.. تفاصيل

المصري

شبح الغيابات يهاجم المصري في مواجهة كايزر تشيفز

الزمالك

إبراهيم عبد الجواد يثير الجدل بشأن توقعات الزمالك وزيسكو

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

تمارين بسيطة لتحفيز نمو خلايا الدماغ.. كيف تحافظ على صحة عقلك وتزيد مرونته؟

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

استرجعي لون شعرك الطبيعي بوصفات منزلية فعّالة.. اتبعي النصائح

هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير

بعد تصريحاته الأخيرة.. هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سردية الرياض المتفردة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نظير عيّاد وسؤال الإفتاء اليوم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

