دوري أبطال أفريقيا.. موعد مباراة بيراميدز ووريفرز يونايتد

يستعد فريق بيراميدز لمواجهة ريفرز يونايتد النيجيري ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتنطلق مباراة بيراميدز وريفرز يونايتد اليوم السبت في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

يدير المباراة طاقم حكام من السودان، بقيادة محمود إسماعيل حكم ساحة، ويعاونه محمد عبد الله المساعد الأول، وعمر أحمد المساعد الثاني، وعبد العزيز جعفر حكم رابع.

ويشرف على المباراة ماكور مابيل من جنوب السودان كمراقب عام، ومنسق عام أليكساندر أسانتي من غانا، والمنسق الأمني هورون أونانا من الكاميرون