أميرة يوسف تكشف سر تأجيل معسكر منتخب مصر لـ السيدات | خاص

كشفت أميرة يوسف المدير الفني لـ منتخب مصر للناشئات تحت 20 سنة حقيقة إلغاء معسكر سيدات الفراعنة استعدادا للمشاركة ضمن منافسات بطولة شمال إفريقيا المزمع إقامتها في تونس.



قالت أميرة يوسف عبر تصريحات خاصة لـ صدي البلد: معسكر منتخب مصر لـ الناشئات تحت 20 سنة لم يتم إلغاؤه على الإطلاق بل تم تأجيله لمدة 24 ساعة بسبب إقامة مباراة في دوري الكرة النسائية مواليد 2007 بعدما رفض اتحاد الكرة تأجيل اللقاء.



أضافت أميرة يوسف : تغادر بعثة منتخب مصر لـ الناشئات تحت 20 سنة القاهرة متوجهة إلي تونس بعد غد الإثنين من أجل المشاركة ضمن منافسات بطولة شمال إفريقيا.



ويشارك منتخب مصر لـ الناشئات تحت 20 سنة بقيادة أميرة يوسف ضمن منافسات بطولة شمال إفريقيا والتي تستضيفها تونس خلال الفترة من 26 نوفمبر حتى 2 ديسمبر 2025.



تأتي هذه المشاركة لـ منتخب مصر لـ الناشئات تحت 20 سنة بقيادة أميرة يوسف في إطار سعي الجهاز الفني لتعزيز خبرة اللاعبات والارتقاء بالمستوى الفني قبل خوض الاستحقاقات القارية المقبلة.



وتأهل منتخب مصر تحت 20 سنة بقيادة أميرة يوسف مؤخرًا إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية للسيدات 2026 بعد تعديل نظام البطولة القارية.



وحقق منتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 بقيادة أميرة يوسف سنة فوزا مستحقا أمام نظيره منتخب غينيا للناشئات في تصفيات كأس العالم.



ونجح منتخب مصر للكرة النسائية بقيادة أميرة يوسف في تحقيق الفوز على نظيره منتخب غينيا للناشئات بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما علي ملعب استاد الدفاع الجوي.