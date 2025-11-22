بيراميدز يتحدى .. السماوي يصدم منتخب مصر والمغرب| إيه الحكاية؟

دخل نادي بيراميدز في صدام مع منتخب المغرب على إثر طلب أسود الأطلس الإستعانة بخدمات وليد الكرتي في بطولة كأس العرب.



نادي بيراميدز تعلل في قرار الرفض بحاجة الفريق السماوي إلي خدمات وليد الكرتي في قادم الإستحقاقات المحلية والقارية والدولية مشددا على أن البطولة العربية ليست ضمن الأجندة الدولية.



نادي بيراميدز سبق له الإصطدام بمنتخب مصر للمحليين حينما رفض التخلي على لاعبيه للمشاركة فى بطولة كأس العرب بقطر أيضا.

بيراميدز يصدم منتخب مصر

وجه نادي بيراميدز صدمة قوية لمنتخب مصر الثاني، بقيادة حلمي طولان، قبل المشاركة ضمن منافسات بطولة كأس العرب بقطر.



جاء ذلك عقب رفض نادي بيراميدز التفريط في خدمات أربع لاعبين بين صفوفه من أجل الانضمام إلى معسكر منتخب مصر الثاني، بقيادة حلمي طولان، للمشاركة في بطولة كأس العرب بقطر.



ورفض نادي بيراميدز ضم أربعة لاعبين إلى صفوف منتخب مصر الثاني قبل المشاركة في كأس العرب بقطر جاء بسبب رفض رابطة الأندية المصرية تأجيل مباراتين للفريق السماوي في الدوري الممتاز خلال توقيت منافسات البطولة العربية.



وتذرع نادي بيراميدز بحاجته إلى خدمات أربعة لاعبين وضعهم حلمي طولان ضمن أجندة اختياراته فى معسكر بطولة كأس العرب بقطر، وذلك في إطار استعدادات الفريق السماوي للمشاركة في كأس التحدي خلال شهر ديسمبر المقبل.



وأخطر نادي بيراميدز الجهاز الفني لمنتخب مصر الثاني عدم الموافقة على انضمام أربعة لاعبين في معسكر بطولة كأس العرب بقطر.

بيراميدز يرفض طلب منتخب المغرب بـ كأس العرب

رفض نادي بيراميدز السماح للاعبه المغربي وليد الكرتي الإنضمام لمنتخب أسود الأطلس في بطولة كأس العرب بقطر 2025.



وذلك بسبب تزامن بطولة كأس العرب بقطر 2025 مع ارتباطات فريق بيراميدز إلى جانب كونها خارج الأجندة الدولية، ما يمنح النادي أحقية الاحتفاظ باللاعب.



من جانبه علق الكرواتي يورشيتش المدير الفني لـ فريق بيراميدز على استدعاء وليد الكرتي لقائمة المغرب في كأس العرب وقال :



لاعبو بيراميدز لا ينضمون للمنتخب الثاني، بل للمنتخب الأول فقط. لن يغادر أي لاعب من الفريق للمشاركة في بطولة كأس العرب.

بيراميدز يوضح

رد مسئول بنادي بيراميدز على طلب منتخب المغرب إلتحاق وليد الكرتي بأسود الأطلس فى كأس العرب وقال : أبلغنا وليد الكرتي بعدم قدرتنا على تحقيق رغبته بالمشاركة مع منتخب المغرب في كأس العرب لارتباطات الفريق بمواجهات حاسمة وذات أهمية قصوى.



أضاف: نحترم رغبة اللاعبين في تمثيل منتخبات بلادهم ولكن لأن البطولة خارج الأجندة الدولية وتأتي بالتزامن مع ارتباطات بيراميدز، لن نستطيع التخلي عن اللاعب الذي يعد أحد العناصر الأساسية.