إيمان يوسف تنضم إلى مسلسل أولاد الراعي لرمضان 2026
شوقي غريب ينضم للجنة الفنية لاتحاد الكرة
محمد أبو العينين: الوضع في غزة خلال العامين الماضيين كان أكبر مأساة إنسانية
ترتدي الحجاب في الرياض.. هيفاء وهبي تتصدر التريند | ما القصة؟
تقليمات الأظافر تكشف المستور| مفاجأة بكشف الطب الشرعي بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص
النائب محمد أبو العينين: هدفنا الدائم هو الحوار وصناعة مستقبل أكثر استقراراً
ارتفاع جميع الأعيرة.. أسعار الذهب اليوم في مصر
النائب محمد أبو العينين يطالب بتحرك دولي عاجل لإنهاء الحرب في السودان وحقن الدماء
الشباب يتصدر مشهد التصويت في مقر السفارة المصرية بموسكو
التضامن تقرر وقف القيد العائلي لتسجيل بيانات تكافل وكرامة فى 5 محافظات| مستند
عمل معايا حاجات وحشة| تفاصيل مثيرة في أقوال ضحية المدرسة الدولية بالسلام
نقابة الإعلاميين تنفي شائعة انتشار فيروس جديد شديد الخطورة في مصر
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
بيراميدز يتحدى .. السماوي يصدم منتخب مصر والمغرب| إيه الحكاية؟

يسري غازي

دخل نادي بيراميدز في صدام مع منتخب المغرب على إثر طلب أسود الأطلس الإستعانة بخدمات وليد الكرتي في بطولة كأس العرب.

نادي بيراميدز تعلل في قرار الرفض بحاجة الفريق السماوي إلي خدمات وليد الكرتي في قادم الإستحقاقات المحلية والقارية والدولية مشددا على أن البطولة العربية ليست ضمن الأجندة الدولية.

نادي بيراميدز سبق له الإصطدام بمنتخب مصر للمحليين حينما رفض التخلي على لاعبيه للمشاركة فى بطولة كأس العرب بقطر أيضا.

بيراميدز يصدم منتخب مصر 
وجه نادي بيراميدز صدمة قوية لمنتخب مصر الثاني، بقيادة حلمي طولان، قبل المشاركة ضمن منافسات بطولة كأس العرب بقطر.

جاء ذلك عقب رفض نادي بيراميدز التفريط في خدمات أربع لاعبين بين صفوفه من أجل الانضمام إلى معسكر منتخب مصر الثاني، بقيادة حلمي طولان، للمشاركة في بطولة كأس العرب بقطر.

ورفض نادي بيراميدز ضم أربعة لاعبين إلى صفوف منتخب مصر الثاني قبل المشاركة في كأس العرب بقطر جاء بسبب رفض رابطة الأندية المصرية تأجيل مباراتين للفريق السماوي في الدوري الممتاز خلال توقيت منافسات البطولة العربية.

وتذرع نادي بيراميدز بحاجته إلى خدمات أربعة لاعبين وضعهم حلمي طولان ضمن أجندة اختياراته فى معسكر بطولة كأس العرب بقطر، وذلك في إطار استعدادات الفريق السماوي للمشاركة في كأس التحدي خلال شهر ديسمبر المقبل.

وأخطر نادي بيراميدز الجهاز الفني لمنتخب مصر الثاني عدم الموافقة على انضمام أربعة لاعبين في معسكر بطولة كأس العرب بقطر.

بيراميدز يرفض طلب منتخب المغرب بـ كأس العرب 
رفض نادي بيراميدز السماح للاعبه المغربي وليد الكرتي الإنضمام لمنتخب أسود الأطلس في بطولة كأس العرب بقطر 2025.

وذلك بسبب تزامن بطولة كأس العرب بقطر 2025 مع ارتباطات فريق بيراميدز إلى جانب كونها خارج الأجندة الدولية، ما يمنح النادي أحقية الاحتفاظ باللاعب.

من جانبه علق الكرواتي يورشيتش المدير الفني لـ فريق بيراميدز على استدعاء وليد الكرتي لقائمة المغرب في كأس العرب وقال :

لاعبو بيراميدز لا ينضمون للمنتخب الثاني، بل للمنتخب الأول فقط. لن يغادر أي لاعب من الفريق للمشاركة في بطولة كأس العرب.

بيراميدز يوضح 
رد مسئول بنادي بيراميدز على طلب منتخب المغرب إلتحاق وليد الكرتي بأسود الأطلس فى كأس العرب وقال : أبلغنا وليد الكرتي بعدم قدرتنا على تحقيق رغبته بالمشاركة مع منتخب المغرب في كأس العرب لارتباطات الفريق بمواجهات حاسمة وذات أهمية قصوى. 

أضاف: نحترم رغبة اللاعبين في تمثيل منتخبات بلادهم ولكن لأن البطولة خارج الأجندة الدولية وتأتي بالتزامن مع ارتباطات بيراميدز، لن نستطيع التخلي عن اللاعب الذي يعد أحد العناصر الأساسية.

متحدث الصحة

متحدث الصحة يرد علي شائعة ظهور متحور جديد ..ويوجه نصائح لأولياء الأمور

سلمى عبد العظيم

أول رد من زوج البلوجر سلمى عبد العظيم بعد خلع الحجاب

اعترافات صادمة لقاتل زميله في الإسماعيلية: اشتريت أكياس الزبالة اللي حطيته فيها وهو كان معايا

اعترافات صادمة لـ.قاتل زميله في الإسماعيلية: اشترى معايا الأكياس اللي حطيته فيها

وزير التربية والتعليم

بعد الاعتداء على تلاميذها| وضع مدرسة سيدز الدولية تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة

الجاموس

طفرة مرتقبة فى انتاج الألبان.. شروط الحصول على الجاموس الايطالى من الزراعة

المتهمين

بـ ماسك أسود| مفاجأة تكشف عن شخص غامض بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص

ارشيفية

في عربية السجن.. ترحيل اللاعب رمضان صبحي لحجز مركز أبو النمرس

الفندور

خالد الغندور يثير الجدل: حاجات كثيرة ستتغير في كرة القدم المصرية

Afreela EV 1

ظهور سيارة أفيلا 1 EV الكهربائية لأول مرة في معرض CES

بورش كايين

طرح سيارة بورش كايين بقوة 1139 حصانًا.. صور

منصة تويتش

رقابة الإنترنت تشتد.. أستراليا تدرج منصة شهيرة ضمن قائمة المنصات المحظورة

أطعمة ممنوعة تمامًا قبل سن السنة.. احم طفلك منها

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

استهداف جديد من الطائرات الحربية الإسرائيلية لجنوب لبنان

تسريب صور لسائق سيارة تسلا ذاتية القيادة "نائمًا" يثير الجدل

مريم الخشت

مريم الخشت: تعلقت بدوري فى فيلم "بنات الباشا" .. وردود فعل مسلسل "ورد وشيكولاتة" كانت مفاجأة |خاص

عبد الله الرويشد

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

المتهم

بسبب تصادم.. القبض على قائد سيارة تعدى على سائق نقل جماعى بالقاهرة

حفيد محمد فوزي

حفيد محمد فوزي أم مجرد شبه؟ القصة الكاملة لجدل كريم الحو

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

