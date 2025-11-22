وصول رمضان صبحى لاعب بيراميدز لمحكمة شبرا الخيمة لمحاكمته فى قضية التزوير

وصل منذ قليل اللاعب رمضان صبحي نجم فريق بيراميدز، و3 متهمين آخرين في قضية التزوير داخل أحد معاهد السياحة والفنادق ، بمنطقة أبو النمرس بالجيزة.

ومن المقرر أن تتواصل الجلسة لسماع دفوع هيئة الدفاع ومرافعة النيابة، مع تسجيل حضور المتهمين داخل قاعة المحكمة.



أحداث الواقعة



وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر مايو الماضي، حين تم ضبط شخص يؤدي الامتحان بدلًا من رمضان صبحي داخل المعهد، وبمواجهته خلال التحقيقات اعترف بأنه تلقى مقابلًا ماديًا من اللاعب للدخول بدلًا منه وأداء الامتحان باسمه.

وقال مقدم البلاغ ، إنه جرى اكتشاف الواقعة بعد مراجعة بيانات الهوية خلال إجراءات دخول لجنة الامتحان، مما دفع إدارة المعهد للتحفظ على المتهم وإبلاغ الجهات المختصة.