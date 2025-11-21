قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
30 ديسمبر.. الحكم على 9 متهمين فى خلية شبكة العملة
الاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني يعلن عن شراكة استراتيجية لتوظيف الذكاء الاصطناعي
رئيس جهاز العاشر يتابع الاستعدادات النهائية لانتخابات مجلس النواب.. صور
إنذار مبكر.. حزب المؤتمر يطرح رؤية لحماية الطلاب بعد تكرار حوادث الاعتداء
عمرو دياب لن يمثل في مسلسل إبراهيم عيسى | مصدر خاص يكشف التفاصيل
أبو العينين: الرئيس السيسي أكد بقمة شرم الشيخ مبادئ أساسية لتحقيق السلام بالمنطقة
إيمان يوسف تنضم إلى مسلسل أولاد الراعي لرمضان 2026
شوقي غريب ينضم للجنة الفنية لاتحاد الكرة
محمد أبو العينين: الوضع في غزة خلال العامين الماضيين كان أكبر مأساة إنسانية
ترتدي الحجاب في الرياض.. هيفاء وهبي تتصدر التريند | ما القصة؟
تقليمات الأظافر تكشف المستور| مفاجأة بكشف الطب الشرعي بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص
النائب محمد أبو العينين: هدفنا الدائم هو الحوار وصناعة مستقبل أكثر استقراراً
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أصل الحكاية

مدير التعاقدات حسم الجدل.. هل ينتقل وسام أبو علي إلى بيراميدز؟

وسام أبو علي
وسام أبو علي
أحمد أيمن

أصدر عمرو بسيوني، مدير التعاقدات لنادي بيراميدز، تصريحاً رسمياً حسم من خلاله الجدل القائم حول مفاوضات انضمام وسام أبو علي، مهاجم الأهلي السابق وكولومبوس كرو الأمريكي الحالي. 

وشهدت الساعات القليلة الماضية، تداول العديد من الأنباء حول إمكانية انتقال المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي إلى نادي بيراميدز.

تفاصيل صفقة وسام أبو علي

وسام أبو علي انتقل إلى صفوف كولومبوس كرو الأمريكي بعد مغادرته الأهلي في نهاية الموسم الماضي، بصفقة بلغت 7.5 مليون دولاربالإضافة إلى مكافأة (بونص) بقيمة مليون دولار و15% من نسبة بيع اللاعب إلى أى نادٍ في المستقبل، بخلاف تنازل اللاعب عن مستحقاته المتبقية والبالغة تقريبا 300 ألف دولار.

جاء الصفقة بعد السجل التهديفي المميز للمهاجم الفلسطيني مع النادي الأهلي، حيث سجل وسام أبو علي 38 هدفًا وقدم 10 تمريرات حاسمة خلال 60 مباراة رسمية مع الأهلي، من بينها تسجيله “هاتريك” تاريخي في مباراة دور المجموعات لكأس العالم للأندية أمام بورتو.

هل ينتقل وسام أبو علي إلى بيراميدز؟

وحول أنباء انتقال وسام إلى بيراميدز، قال مدير التعاقدات بالنادي السماوي: "وسام أبو علي لاعب مميز للغاية، وفكرة انضمامه لبيراميدز لم تُطرح من الأساس، وكل ما تردد غير صحيح".

وتحدث عمرو بسيوني عن عدم منطقية عودة اللاعب إلى مصر قائلاً: "لقد كان يلعب في النادي الأهلي وكان نجمًا كبيرًا يتقاضى أرقاماً كبيرة، ورحل إلى أمريكا لخوض التجربة هناك، فما الذي قد يجعله يعود إلى مصر مرة أخرى؟". كما أضاف أن عودته ستكون مكلفة على أي نادٍ يسعى لضمه.

وعندما سُئل عن الرواتب التي يقدمها ناديه مقارنة بالأندية الأخرى في مصر، أشار بسيوني إلى أن بيراميدز ليس الأعلى في هذا الجانب.  وأنا متأكد أن هناك أربعة أندية تمنح لاعبيها رواتب أكبر من بيراميدز، وبالنسبة للأجانب، هناك ناديين يدفعان أكثر مني".

و كشف الإعلامى أحمد شوبير، عن حقيقة تعاقد بيراميدز مع الثنائى وسام أبوعلى وحمدى فتحى، لتدعيم صفوفه خلال الفترة المقبلة.

وجه أحد المتابعين سؤالا لشوبير خلال برنامجه الإذاعى على «أون سبورت إف إم» حول حقيقة ضم بيراميدز لـ حمدى فتحى ووسام أبوعلى ثنائى الأهلى السابق، فجاء رد شوبير أنه كان هناك حديث بالفعل مع حمدى فتحى، لكن وسام أبوعلى غير صحيح ما يتردد بشأن انضمامه للسماوي.

موعد مباراة بيراميدز القادمة

يستعد نادي بيراميدز لمواجهة المقاولون العرب، يوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025  ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر في الدوري المصري في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت مصر والساعة السادسة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة السابعة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
عبد الله الرويشد
استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
تسلا
منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

