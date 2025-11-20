سامي عبد الصادق: الرئيس السيسي أولى العلاقات المصرية الكورية اهتماما خاصا

أكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، أن الرئيس السيسي أولى العلاقات المصرية الكورية اهتماما خاص مما جعل هناك تعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وقال عبد الصادق، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي من جامعة القاهرة بحضور الرئيس الكوري، أن زيارة الرئيس الكوري ليست حدثا سياسيا وحسب بل سيكون هناك شراكة بين جامعة القاهرة والجامعة الكورية مما يخلق حالة من التعاون بين البلدين ويخلق مستقبل أفضل للبلدين.

واختتم رئيس جامعة القاهرة حديثه موجها التحية للرئيس الكوري، قائلا “أهلا وسهلا بكم في جامعة القاهرة منارة الثقافة والتنمية، ونرحب بكم بين ابنائكم من طلاب مصر الذين يفتحون قلبوهم قبل قاعاتهم”.