يُعد أومليت الخضار بالجبنة من أبسط وأسرع الوجبات التي تجمع بين الطعم الشهي والقيمة الغذائية العالية، وهو خيار مثالي للأسر التي تبحث عن أكلة خفيفة، مشبعة، وسهلة التحضير، خاصة في أيام الزحام أو قبل الذهاب للعمل أو المدرسة.

طريقة عمل أومليت خضار بالجبنة

ويتميز الأومليت بإمكانية تنويع مكوناته حسب المتوفر في المطبخ، ما يجعله وجبة اقتصادية وصحية في الوقت نفسه.

لماذا يُفضل الأومليت بالخضار؟

وتقدم الشيف سلمى أحمد طريقة عمل طريقة عمل أومليت خضار بالجبنة، يعتبر الأومليت من الأكلات الغنية بالبروتين بفضل البيض، بينما تضيف الخضروات الألياف والفيتامينات التي تساعد على تحسين الهضم وزيادة الشعور بالشبع. أما الجبنة فتمنحه مذاقًا غنيًا وقيمة غذائية إضافية من الكالسيوم، ما يجعله وجبة متكاملة تناسب الكبار والصغار.

طريقة عمل أومليت خضار بالجبنة.. وجبة صحية سريعة تناسب الفطار والعشاء

المكونات المطلوبة

3 بيضات

ربع كوب فلفل ألوان مقطع صغير

ربع كوب طماطم مقطعة مكعبات

2 ملعقة كبيرة بصل مفروم ناعم

2 ملعقة كبيرة مشروم اختياري

نصف كوب جبنة مبشورة رومي، شيدر أو موتزاريلا حسب الرغبة

ملعقة كبيرة زيت أو زبدة

ملح وفلفل أسود حسب الذوق

رشة بابريكا أو زعتر اختياري

طريقة التحضير خطوة بخطوة

في البداية، يتم كسر البيض في وعاء عميق وخفقه جيدًا باستخدام شوكة أو مضرب يدوي حتى يتجانس تمامًا. يُضاف الملح والفلفل الأسود والتوابل المفضلة، ثم يُترك الخليط جانبًا.

في طاسة غير لاصقة على نار متوسطة، يُسخن الزيت أو الزبدة، ثم يُضاف البصل ويُقلب حتى يذبل دون أن يتحمر. بعد ذلك تُضاف الخضروات المقطعة مثل الفلفل والطماطم والمشروم، ويتم تشويحها لمدة دقيقتين فقط للحفاظ على لونها وقيمتها الغذائية.

يُسكب خليط البيض فوق الخضروات في الطاسة، ويُترك على نار هادئة حتى يبدأ في التماسك من الأطراف. عند هذه المرحلة، تُضاف الجبنة المبشورة على سطح الأومليت، ثم تُغطى الطاسة لمدة دقيقة حتى تذوب الجبنة ويكتمل النضج.

يمكن طي الأومليت إلى نصفين باستخدام ملعقة مسطحة، أو تركه كما هو حسب الرغبة، ثم يُرفع من على النار ويُقدم ساخنًا.

نصائح لنجاح الأومليت

يُفضل استخدام طاسة غير لاصقة للحصول على أومليت متماسك دون أن يلتصق.

لا ترفعي النار حتى لا يجف البيض ويفقد طراوته.

يمكن إضافة أي خضار متوفر مثل الكوسة أو السبانخ أو الجزر المبشور.

لمحبي الدايت، يمكن استخدام جبنة لايت وتقليل كمية الزيت.

فوائد أومليت الخضار بالجبنة

طريقة عمل أومليت خضار بالجبنة.. وجبة صحية سريعة تناسب الفطار والعشاء

تمنح هذه الوجبة الجسم طاقة جيدة دون الشعور بالثقل، كما تساعد على بناء العضلات بفضل البروتين، وتحسن التركيز، خاصة عند تناولها في وجبة الإفطار. كما أنها مناسبة للأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا متوازنًا أو يرغبون في تقليل الوجبات السريعة.

طريقة التقديم

طريقة عمل أومليت خضار بالجبنة.. وجبة صحية سريعة تناسب الفطار والعشاء

يُقدم أومليت الخضار بالجبنة مع الخبز البلدي أو التوست الأسمر، ويمكن إضافة طبق سلطة خضراء أو زبادي لوجبة متكاملة وصحية.