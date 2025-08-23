طريقة عمل أومليت محشي.. جديد وغير تقليدي

قدمت الشيف توتا مراد، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل أومليت محشي، فهو من الأطباق غير التقليدية التي يمكنك تقديمها لأفراد أسرتك على مائدة الإفطار.





مقادير أومليت محشي

● 4 بيضات

● ربع كوب حليب

● ملح وفلفل

للحشو

● بصل أحمر مفروم ناعم

● فلفل ألوان مفروم ناعم

● مشروم شرائح

● جبنه موتزاريلا

● ملح وفلفل

● بابريكا

● زعتر







طريقة تحضير أومليت محشي

يشوح البصل مع الثوم في الزيت ثم يضاف المشروم والفلفل الألوان

يضاف الملح والفلفل والبابريكا والزعتر

يخفق البيض مع اللبن والملح والفلفل ثم تضاف حشوة الخضار مع البيض

يوضع في الطاسة مرة أخرى ويسوى البيض حتى تمام النضج

تضاف الجبنة الموتزاريلا على الوجه وتغطى الطاسة حتى تذوب الجبنة وتقدم