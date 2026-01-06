قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
النزيف المهبلي بعد سن اليأس .. ما أسبابه ومتى يكون مقلقًا؟

رنا عصمت

يشير انقطاع الطمث إلى نهاية  الدورة الشهرية وتوقف القدرة على الحمل، ويُشخَّص عادةً عندما يمر 12 شهر متتالي دون حدوث أي دورة شهرية.

يُعد نزيف المهبل بعد انقطاع الطمث أمرًا غير طبيعي، ويجب فحصه من قِبل الطبيب في أقرب وقت ممكن.

يُعرف هذا النوع من النزيف باسم النزيف المهبلي بعد انقطاع الطمث، وقد يكون ناتجًا عن عدة أسباب نقدمها لك وفقا لموقع بولد سكاى.

أسباب النزيف المهبلى..

 

-سرطان الرحم أو عنق الرحم أو المهبل.

-ترقق الأنسجة المبطنة للرحم أو المهبل.

-الاورام الليفية الرحمية أو السلائل (الزوائد اللحمية) الرحمية، وهي نموات نسيجية غير سرطانية داخل الرحم.

-التهاب بطانة الرحم.

-العلاج الهرموني، أو دواء التاموكسيفين، أو أدوية أخرى.

-إصابة جسدية.

-نزيف من أعضاء قريبة، مثل الجهاز البولي أو المستقيم.

-فرط تنسج بطانة الرحم، وهي حالة يزداد فيها نمو بطانة الرحم وتصبح أكثر سماكة من الطبيعي.

قد يكون سبب هذا النزيف غير خطير، وقد يكون ناتجًا عن حالة صحية خطيرة. لذلك، من الضروري مراجعة طبيب النساء لإجراء الفحوصات اللازمة في أقرب وقت ممكن.

