أخبار البلد

قفزة مفاجئة في أسعار الدواجن.. الزراعة تكشف الأسباب وموعد الانخفاض

شيماء مجدي

يهتم المستهلكون حاليا بأسعار الدواجن والتى شهدت ارتفاعا وقفزة مفاجئة نتيجة زيادة الإقبال على الشراء فقل المعروض وارتفعت أسعار الدواجن .


أسباب ارتفاع أسعار الدواجن

ومن جانبه ، كشف الدكتور خالد جاد المتحدث الإعلامى لوزارة الزراعة عن أسباب ارتفاع أسعار الدواجن خلال الفترة الحالية ، قائلا :" استقرار الأسعار يظل أمرًا نسبيًا، نظرًا لاعتماد الصناعة على دورات إنتاجية متتابعة، حيث تعمل المزارع وفق جداول زمنية محددة، يعقب كل دورة إنتاجية فترة استعداد لدورة جديدة، وهو ما ينعكس بطبيعة الحال على حركة الأسعار صعودًا وهبوطًا" .


وأوضح "جاد" خلال تصريحات لـ “صدي البلد ” أن أسعار الدواجن شهدت خلال الفترة الماضية انخفاضًا ملحوظًا، إلا أن السوق دخل حاليًا مرحلة جديدة مع اقتراب المواسم والأعياد، والتي تشهد زيادة في حجم السحب والطلب، خاصة في ظل اعتماد السوق المحلي بشكل شبه كامل على الإنتاج المحلي، الذي يغطي نحو 100% من الاحتياجات، ما يمنح المنتج المصري السيطرة على حركة السوق.


وأشار" متحدث وزارة الزراعة" إلى أن الفترات الفاصلة بين الدورات الإنتاجية قد تشهد تراجعًا مؤقتًا في المعروض، ما يؤدي إلى ارتفاع نسبي في الأسعار، إلى جانب زيادة تكاليف الإنتاج خلال فصل الشتاء، نتيجة ارتفاع استهلاك التدفئة ومدخلات التربية الأخرى، وهو ما قد يرفع الأسعار بنسبة تتراوح بين 10% و15%.

انخفاض أسعار الدواجن

وأكد في الوقت نفسه أن هذه الزيادات تظل مؤقتة، إذ تعاود الأسعار الانخفاض عقب انتهاء المواسم وزيادة المعروض من الإنتاج الجديد، مشددا على أن السوق يشهد حالة من الاكتفاء الذاتي الكامل، وتوافر المعروض، دون وجود أي أزمات في السلع.


وأكد على أن آلية العرض والطلب تظل العامل الحاسم في تحديد الأسعار، والتي تتحرك وفق حجم الإنتاج المتاح بكل دورة، مشيرا إلى أن قطاع الدواجن في مصر مستقر، والمنتج متوفر بشكل آمن للمستهلكين.

أسعار الدواجن

كما أكد الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن،  أن أسعار الدواجن تخضع لآلية العرض والطلب ، موضحًا أن أسعار الدواجن حاليا أسعار عادلة حيث السعر العادل يتراوح من 75 ل 80 جنيهًا،  ليصل للمستهلك ب 85 جنيهًا،  معلقا:" أكتر من كده هيبقي سعر غير عادل" .


موعد انخفاض أسعار الدواجن

وأضاف "الزيني " خلال تصريحات لـ "صدى البلد " أن أسعار الدواجن حاليا تشهد ارتفاعا ملحوظا نتيجة زيادة الإقبال بالتزامن مع الأعياد والمناسبات، منوقعا انخفاضها خلال الأسابيع المقبلة ،  ومع دخول شهر رمضان وزيادة الاستهلاك بنسبة 30% تعود للزيادة مرة أخرى.

وناشد "نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن " بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق لضمان عدم إرتفاع الأسعار بشكل غير مبرر ، موضحًا أن زيادة المعروض هي الضمان الوحيد لعدم الوصول إلى ارتفاعات في الأسعار، مؤكدا ان تحديد الأسعار يكون بناء على تكلفة الإنتاج الحالية.

