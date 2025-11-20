الرئيس السيسي: العلاقات المصرية الكورية تشكل جسرا للتواصل الحضارى والثقافى

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالرئيس "لى" رئيس جمهورية كوريا الجنوبية، فى زيارته الأولى إلى مصر التى تأتى فى إطار الرغبة المشتركة، لدفع العلاقات بين البلدين قدماً.

وقال الرئيس السيسي في كلمته في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس "لي جاي ميونغ" رئيس جمهورية كوريا، :"تتزامن مع الاحتفال هذا العام بمرور ثلاثة عقود على تدشين العلاقات الدبلوماسـية بـــين مصــر وجمهوريــــة كوريـــا".

وتابع الرئيس السيسي:" حيث شهدنا طوال هذه السنوات تطور علاقات التعاون والصداقة بين البلدين، والقائمة على الاحترام المتبادل، ودعم السلام والتنمية والرخاء، لتصل إلى مستوى الشراكة التعاونية الشاملة".

وأكمل الرئيس السيسي:" وتشكل العلاقات المصرية الكورية، جسرا من التواصل الحضارى والثقافى كما أنها تطرح نموذجا للتعاون الاقتصادى، القائم على التكامل وتعظيم الفائدة المشتركة، من قدرات البلدين وطاقات شعبيهما".