أندية الدوري الإنجليزي تعتمد قانونين ماليين جديدين وتعارض مقترح حد الإنفاق
في أكثر من 14 محافظة.. وزارة العمل تعلن عن عدد ضخم من الوظائف
ضغوط متزايدة على كندا لتأمين الوقود النووي | اعرف السبب
انتخابات مجلس النواب 2025 .. ضوابط نزاهة عملية الفرز وحق الاعتراض للمترشحين
سعر العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم الجمعة 21-11-2025
بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع
صدمة في تل أبيب.. تهديدات علنية باغتيال علماء إسرائيليين مقابل أموال طائلة
إضاءة برج نانجينغ أحد أبرز رموز العمارة الصينية التقليدية باسم محافظة الجيزة
خالد النبوى يوجه رسالة لحسين فهمي بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
عم الولاد | ضبط المتهمين بإصابة أب وأبنائه الثلاثة بطلقات نارية في صلاة الجمعة بقنا
رابطة البريميرليج تعلن موعد انطلاق موسم 2026/27 وتوضح تأثير كأس العالم 2026
مدير التعاقدات حسم الجدل.. هل ينتقل وسام أبو علي إلى بيراميدز؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
انطلاق الاحتفال باليوم العالمى للطفل تحت رعاية السيدة انتصار السيسى

أ ش أ

نظم المجلس القومى للطفولة والأمومة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة(يونيسيف) مصر ومبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "بداية"، اليوم/ الخميس/، احتفالية بمناسبة اليوم العالمى للطفل وذلك تحت رعاية السيدة انتصار السيسى قرينة رئيس الجمهورية.


وشارك فى الاحتفالية التى حملت عنوان "رحلة بناء ذاتي" الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعى نيابة عن السيدة انتصار السيسى، والدكتورة سحر السنباطى رئيسة المجلس القومى للطفولة والأمومة، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة ومحافظ القاهرة إبراهيم صابر، ومحافظ الجيزة عادل النجار وإلينا بانوفا المنسق المقيم للامم المتحدة بالقاهرة وناتاليا ويندر روسي ممثلة اليونيسيف بمصر.


وفى بداية الاحتفال، وجه الأطفال المشاركون الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على الإهتمام الكبير الذى يوليه سيادته لقضايا وحقوق الأطفال وخاصة ذوي الهمم والسيدة انتصار السيسى على رعايتها المستمرة لأطفال مصر. 


ووجهت رئيس المجلس القومى للطفولة والأمومة - فى كلمتها - الشكر لقرينة السيد رئيس الجمهورية على رعايتها لهذه الاحتفالية وعلى رعايتها للمبادرات التى تدعم الأطفال.. مشيرة إلى أن الطفل ليس مستقبل الوطن فقط بل أنه قلب حاضره.. مشددة على أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسى تمنح الطفولة أولوية خاصة. 


ومن جانبها.. أعربت ممثلة يونيسيف عن سعادتها للاحتفال اليوم باليوم العالمى للطفل.. مشيرة إلى أن اليوم العالمي للطفل يعد تذكيراً قوياً بأن كل طفل في مصر وفي أي مكان في العالم من حقه أن يتعلم، وينمو بصحة، ويشعر بالأمان، ويحلم، مشيرة إلى أن يونيسف مصر وعدها ثابت وهو أن تكون دائمًا بجانب كل طفل، في كل مكان، وكل يوم.


واستعرضت ممثلة يونيسيف التعاون بين المنظمة والجهات والوزارات المصرية ومن بينها المجلس القومى للطفولة والأمومة؛ ما يسهم فى تعزيز السياسات الرئيسية التي تُمكّن من حماية أطفال مصر وتمكينهم والارتقاء بهم.


وأكدت أن لكل طفل الحق فى الحياة والحماية.. مشيرة إلى دعم الأمم المتحدة لجهود الدولة فى مجال الطفولة وتحقيق تقدم لصالحهم فى أنحاء الجمهورية.


وأهدت رئيسة المجلس القومى للطفولة والأمومة إلى السيدة انتصار السيسى الوثيقة الوطنية لحماية الطفل المصرى تقديرًا لدعمها ورعايتها الكريمة للطفولة والأمومة.. وتسلمتها نيابة عنها وزيرة التضامن الاجتماعي.


وتضمن الاحتفال حلقات نقاشية حول قضايا الأطفال بالإضافة إلى فقرات فنية قدمها عدد من الأطفال من جميع المحافظات ومن بينهم الأطفال من ذوي الهمم.

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين.. مفتى الجمهورية يجيب

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

صواريخ كينجال

أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة

مصر

كيف نجحت مصر في الترويج للسياحة بين القاهرة وعواصم العالم؟

عمر هريدي

ينخر في منظومة القيم .. عمر هريدي يثني على مطالب إلغاء تيك توك

توموهيكو تانيجوتشي

تانيجوتشي: حزمة التحفيز اليابانية تمنح دفعة قصيرة المدى وتستهدف القطاعات الاستراتيجية

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

دماغ صناعية حقيقية

من الخيال للواقع .. علماء ينجحون في بناء نسيج دماغي بدون مواد حيوانية

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

