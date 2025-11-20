انطلاق الاحتفال باليوم العالمى للطفل تحت رعاية السيدة انتصار السيسى

نظم المجلس القومى للطفولة والأمومة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة(يونيسيف) مصر ومبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "بداية"، اليوم/ الخميس/، احتفالية بمناسبة اليوم العالمى للطفل وذلك تحت رعاية السيدة انتصار السيسى قرينة رئيس الجمهورية.



وشارك فى الاحتفالية التى حملت عنوان "رحلة بناء ذاتي" الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعى نيابة عن السيدة انتصار السيسى، والدكتورة سحر السنباطى رئيسة المجلس القومى للطفولة والأمومة، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة ومحافظ القاهرة إبراهيم صابر، ومحافظ الجيزة عادل النجار وإلينا بانوفا المنسق المقيم للامم المتحدة بالقاهرة وناتاليا ويندر روسي ممثلة اليونيسيف بمصر.



وفى بداية الاحتفال، وجه الأطفال المشاركون الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على الإهتمام الكبير الذى يوليه سيادته لقضايا وحقوق الأطفال وخاصة ذوي الهمم والسيدة انتصار السيسى على رعايتها المستمرة لأطفال مصر.



ووجهت رئيس المجلس القومى للطفولة والأمومة - فى كلمتها - الشكر لقرينة السيد رئيس الجمهورية على رعايتها لهذه الاحتفالية وعلى رعايتها للمبادرات التى تدعم الأطفال.. مشيرة إلى أن الطفل ليس مستقبل الوطن فقط بل أنه قلب حاضره.. مشددة على أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسى تمنح الطفولة أولوية خاصة.



ومن جانبها.. أعربت ممثلة يونيسيف عن سعادتها للاحتفال اليوم باليوم العالمى للطفل.. مشيرة إلى أن اليوم العالمي للطفل يعد تذكيراً قوياً بأن كل طفل في مصر وفي أي مكان في العالم من حقه أن يتعلم، وينمو بصحة، ويشعر بالأمان، ويحلم، مشيرة إلى أن يونيسف مصر وعدها ثابت وهو أن تكون دائمًا بجانب كل طفل، في كل مكان، وكل يوم.



واستعرضت ممثلة يونيسيف التعاون بين المنظمة والجهات والوزارات المصرية ومن بينها المجلس القومى للطفولة والأمومة؛ ما يسهم فى تعزيز السياسات الرئيسية التي تُمكّن من حماية أطفال مصر وتمكينهم والارتقاء بهم.



وأكدت أن لكل طفل الحق فى الحياة والحماية.. مشيرة إلى دعم الأمم المتحدة لجهود الدولة فى مجال الطفولة وتحقيق تقدم لصالحهم فى أنحاء الجمهورية.



وأهدت رئيسة المجلس القومى للطفولة والأمومة إلى السيدة انتصار السيسى الوثيقة الوطنية لحماية الطفل المصرى تقديرًا لدعمها ورعايتها الكريمة للطفولة والأمومة.. وتسلمتها نيابة عنها وزيرة التضامن الاجتماعي.



وتضمن الاحتفال حلقات نقاشية حول قضايا الأطفال بالإضافة إلى فقرات فنية قدمها عدد من الأطفال من جميع المحافظات ومن بينهم الأطفال من ذوي الهمم.