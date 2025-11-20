مدبولي: حديقة الفسطاط حلم تحقق .. والرئيس السيسي يفتتحها في يناير

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن حديقة الفسطاط التي تم تطويرها ستُفتتح في يناير المقبل بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

من منطقة مهمشةإلى متنزه حضاري

وأضاف مدبولي أن المشروع يُعد من أهم مشروعات التنمية في المنطقة، حيث تم تحويل المنطقة التي كانت تعاني من مشاكل بيئية وظروف معيشية غير آدمية إلى متنزه حضاري يستفيد منه المواطنون.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن المشروع يأتي في إطار جهود الدولة لتحسين وتطوير الأماكن العامة، وتحقيق التوازن بين التنمية العمرانية وحماية البيئة.

كما أكد أن الحديقة تمثل رمزًا لتحقيق طموحات المواطنين في بيئة نظيفة ومناسبة للأنشطة الترفيهية.

من جهة أخرى، تحدث مدبولي عن نجاحات أخرى في قطاع الزراعة، حيث أكد أن الإنتاج المحلي من اللحوم أصبح يغطي أكثر من 60% من احتياجات السوق المحلية بعد أن كان يعتمد بشكل كبير على الاستيراد.