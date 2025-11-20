مدبولي: إنشاء مدينة عالمية للإنتاج السينمائي بالقرب من الأهرامات

أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تتابع ملف التعديات على الأراضي بكل جدية وحسم، هناك مقترح لإنشاء مدينة عالمية للإنتاج السينمائي بالقرب من الأهرامات، كما أن مصر حاليا لديها اكتفاء ذاتي من محصول الأرز .

وأكد خلال المؤتمر الصحفي اليوم: أهمية استغلال قناة السويس بشكل أكثر فعالية، مشيرًا إلى ضرورة تطوير المشاريع التي تتم حول القناة لتكون مصدرًا للإيرادات ورافدًا قويًا للاقتصاد المصري، وليس مجرد ممر لعبور السفن. وأضاف أن الجهود التي يتم بذلها حاليًا من أجل تطوير القناة تأتي في إطار خطة شاملة لمصلحة الأجيال القادمة.

ارتفاع الاستثمارات وتحويلات المصريين بالخارج



فيما يتعلق بالاستثمارات، كشف مدبولي عن تسجيل زيادة بنسبة 73% مقارنة بالعام الماضي، كما أعلن أن تسليم 265 مشروعًا استثماريًا سيسهم في تعزيز الثقة لدى المستثمرين الأجانب والمصريين.

وفي هذا السياق، أشار إلى أن تحويلات المصريين في الخارج تمثل عاملاً مهمًا في استقرار الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن هذه التحويلات تؤكد الثقة في الاقتصاد المصري.

أهم ما جاء بكلمة مدبولي اليوم:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن معدلات النمو الاقتصادي خلال الربع الأول من العام المالي الحالي مبشرة للغاية، وأن الرئيس السيسي يولي اهتماما مكثفا بقطاع تكنولوجيا المعلومات، وأن حجم الإنتاج من اللحوم والألبان تخطى نسبة 60 بالمئة من الطلب المحلي.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي أن هناك مناطق صناعية جديدة تتم منها مصنعان هما الغزل والنسيج في المنيا والفيوم أي في الصعيد.



وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي أن أكثر من منطقة صناعية في الصعيد، وأن المصنع يبحث عن مكان لبيع المنتجات الخاصة به، ويكون قريب من الموانئ.

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن إطلاق مدينة جديدة ستكون مركزًا للتكنولوجيا والإنتاج الفني، حيث تضم استوديوهات عالمية على غرار تلك الموجودة في الدول الكبرى.

وتابع:المدينة تهدف إلى تحويل مصر إلى وجهة رئيسية للإنتاج السينمائي والإعلامي في المنطقة، ما يسهم في تعزيز الاقتصاد المصري من خلال صناعة السينما والفنون.

أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: “التصور لمدينة الإعلام أن يكون بها أستوديوهات لتصوير أفلام وأحداث عالمية كبيرة جدا.. بحيث تساهم فى زيادة الرواد السياحي وإقامات للأطقم التي تعمل على هذا الأمر.. وسيكون بالقرب من منطقة الأهرام، وبالتالي تستفيد للمنطقة كلها”.



وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم: “لدينا إكتفاء ذاتي من الأرز، إنما الشئ الوحيد اللي بيكبلنا هي المياه وليس الأرض أو الزراعة، وكل ما بقدر أوفر من المياه وإستهلاكاتها ومعالجتها وتحليتها وتتحملها الدولة للزراعة، وبالتالي نظريا أستطيع الوصول لإكتفاء ذاتي من القمح، ولكن سأتوقف عن زراعات محاصيل أخري مهمة جدا للدولة، وبالتالي هي عملية توازن".

أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن تركيب غطاء ضغط مفاعل الضبعة النووي يعني بدء العد التنازلي لقرب الإنتهاء من هذا المشروع العملاق.

وأضاف خلال كلمته اليوم: “هذا الحلم جاء على يد الرئيس السيسي.. ونجحت مصر بالفعل فى مشاركة رؤية هذا الإنجاز من خلال تشرفنا بوجود الرئيس السيسي وبوتين وهم يشهدان تركيب وعاء ضغط مفاعل الوحدة النووية الأولي”.



قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتمامًا خاصًا بتطوير التكنولوجيا في نماذج المدن الجديدة، مشيرًا إلى أن مشروعات النماذج 8 و10 تشهد تطورًا كبيرًا في هذا الاتجاه.

وأوضح أن هذه المشروعات تركز على إدخال تقنيات حديثة تسهم في تحسين جودة الحياة وتوفير بيئة عمرانية متطورة.

وأضاف مدبولي أن التصور للمدينة الجديدة يشمل إنشاء استوديوهات على غرار الاستوديوهات العالمية، مما سيساهم في تعزيز صناعة السينما والفنون في مصر.

مدبولي: محطة الضبعة النووية تعزز قدرة مصر على إنتاج الطاقة بشكل مستدام

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن محطة الضبعة النووية ستكون قادرة على العمل لمدة تصل إلى 60 عامًا، موضحًا أن المشروع يعد من أكبر المشاريع القومية التي تهدف إلى تعزيز قدرة مصر على إنتاج الطاقة بشكل مستدام وآمن.

وأكد مدبولي أهمية استغلال قناة السويس بشكل أكثر فعالية، مشيرًا إلى ضرورة تطوير المشاريع التي تتم حول القناة لتكون مصدرًا للإيرادات ورافدًا قويًا للاقتصاد المصري، وليس مجرد ممر لعبور السفن. وأضاف أن الجهود التي يتم بذلها حاليًا من أجل تطوير القناة تأتي في إطار خطة شاملة لمصلحة الأجيال القادمة.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي أن الاحتياطي النقدي الأجنبي ارتفع إلى أكثر من 50 مليار دولار لأول مرة في التاريخ، وأن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تشهد طفرة وستسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.

