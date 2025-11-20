مدبولي: محطة الضبعة النووية تعزز قدرة مصر على إنتاج الطاقة بشكل مستدام

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن محطة الضبعة النووية ستكون قادرة على العمل لمدة تصل إلى 60 عامًا، موضحًا أن المشروع يعد من أكبر المشاريع القومية التي تهدف إلى تعزيز قدرة مصر على إنتاج الطاقة بشكل مستدام وآمن.

استغلال قناة السويس بأكثر من مجرد ممر للملاحة

وأكد مدبولي أهمية استغلال قناة السويس بشكل أكثر فعالية، مشيرًا إلى ضرورة تطوير المشاريع التي تتم حول القناة لتكون مصدرًا للإيرادات ورافدًا قويًا للاقتصاد المصري، وليس مجرد ممر لعبور السفن. وأضاف أن الجهود التي يتم بذلها حاليًا من أجل تطوير القناة تأتي في إطار خطة شاملة لمصلحة الأجيال القادمة.

ارتفاع الاستثمارات وتحويلات المصريين بالخارج

فيما يتعلق بالاستثمارات، كشف مدبولي عن تسجيل زيادة بنسبة 73% مقارنة بالعام الماضي، كما أعلن أن تسليم 265 مشروعًا استثماريًا سيسهم في تعزيز الثقة لدى المستثمرين الأجانب والمصريين.

وفي هذا السياق، أشار إلى أن تحويلات المصريين في الخارج تمثل عاملاً مهمًا في استقرار الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن هذه التحويلات تؤكد الثقة في الاقتصاد المصري.