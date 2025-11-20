قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي يكشف مكان موقع مدينة التكنولوجيا والإنتاج الفني الجديدة

منار عبد العظيم

 أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن إطلاق مدينة جديدة ستكون مركزًا للتكنولوجيا والإنتاج الفني، حيث تضم استوديوهات عالمية على غرار تلك الموجودة في الدول الكبرى. 

وتابع:المدينة تهدف إلى تحويل مصر إلى وجهة رئيسية للإنتاج السينمائي والإعلامي في المنطقة، ما يسهم في تعزيز الاقتصاد المصري من خلال صناعة السينما والفنون.

التخطيط العمراني المتطور يعزز السياحة بموقع استراتيجي بالقرب من الأهرام

وأشار مدبولي إلى أن المدينة الجديدة ستُبنى بالقرب من منطقة الأهرام الشهيرة، وهو ما سيعظم الاستفادة من هذا الموقع التاريخي في جذب السياح من جميع أنحاء العالم. المدينة ستكون جزءًا من خطة استراتيجية لربط الثقافة والسياحة بالتطور العمراني، مما يتيح خلق فرص اقتصادية وسياحية ضخمة.

رؤية الرئيس السيسي للمستقبل: استخدام التكنولوجيا لتحسين جودة الحياة

وأوضح مدبولي أن هذا المشروع يعكس رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي في دمج التكنولوجيا في المدن الجديدة، حيث تركز الحكومة على بناء مجتمعات ذكية ومتطورة تتواكب مع أحدث معايير العمران.

مدبولي رئيس الوزراء مدينة الإعلام

