مدبولي: حجم الإنتاج المحلي من اللحوم يغطي 60%

أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: "مصر كانت تستورد 50% من إحتياجاتها من اللحوم.. ويمكن أكثر.. واليوم حجم الإنتاج المحلي يغطي ال60%، وهذا يتم من زيادة رؤوس الماشية وتحسين السلالات وبدأنا نصل بما نطلق عليه الجيل الرابع من السلالة”.

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر صحفي اليوم: “الفترة القادمة سنزيد نسبة المكون المحلي من اللحوم.. ونغطي إحتياجاتنا بالكامل من الألبان وبدأنا العمل على الألبان الجافة والأطفال، وبالفعل مصنع كبير بينشأ لإنشاء هذا الموضوع".

وتابع: “إفتتاح فعاليات حديقة الفسطاط كنت سعيد جدا به فى رؤية هذا الحلم يتحقق على الواقع من منطقة كانت مكان لبؤر إجرامية وقمامة وظروف معيشية لا ترقي بمستوي الإنسان المصري، وسنشرف لإفتتاح الرئيس السيسي لهذا المشروع بمجرد إنتهائه”.