مدبولي: الضبعة صفحة جديدة لتوفير الطاقة بعمر افتراضي يتجاوز 60 عاما

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن هذا الشهر شهد أحداث متتالية، التي تعطي دلالات واضحة أن الدولة المصرية تمضي قدما في سبيل السعي لدخول عدد من المشروعات القومية حيز التشغيل.

وأضاف رئيس الوزراء أن مصر كان لديها حلم أن تدخل العصر النووي السلمي لافتا إلى أنه على يد الرئيس عبدالفتاح السيسي استطعنا أن نحقق هذا الحلم، لافتا إلى أنه أمس تم تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى بالمحطة، وذلك بمشاركة رفيعة المستوى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفلاديمير بوتين، رئيس دولة روسيا الاتحادية.

وأضاف أن العمر الافتراضي لهذه المحطة يتجاوز ٦٠ عاما مؤكدا أن النحطة سوف توفر الطاقة لدولة المصرية .

وتابع رئيس الوزراء أنه تم افتتاح المحطات البحرية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بميناء شرق بورسعيد، والتي تحدث فيه الرئيس بمداخلة أكد خلالها أن ما تحقق من أعمال تطوير جاء بجهد مشترك، وأن هناك فرصا واعدة تتمتع بها مصر بفضل موقعها الجغرافي المتميز ووجود قناة السويس كممر ملاحي عالميّ.