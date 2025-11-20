قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
في أكثر من 14 محافظة.. وزارة العمل تعلن عن عدد ضخم من الوظائف
ضغوط متزايدة على كندا لتأمين الوقود النووي | اعرف السبب
انتخابات مجلس النواب 2025 .. ضوابط نزاهة عملية الفرز وحق الاعتراض للمترشحين
سعر العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم الجمعة 21-11-2025
بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع
صدمة في تل أبيب.. تهديدات علنية باغتيال علماء إسرائيليين مقابل أموال طائلة
إضاءة برج نانجينغ أحد أبرز رموز العمارة الصينية التقليدية باسم محافظة الجيزة
خالد النبوى يوجه رسالة لحسين فهمي بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
عم الولاد | ضبط المتهمين بإصابة أب وأبنائه الثلاثة بطلقات نارية في صلاة الجمعة بقنا
رابطة البريميرليج تعلن موعد انطلاق موسم 2026/27 وتوضح تأثير كأس العالم 2026
مدير التعاقدات حسم الجدل.. هل ينتقل وسام أبو علي إلى بيراميدز؟
أخبار البلد

مدبولي: الضبعة صفحة جديدة لتوفير الطاقة بعمر افتراضي يتجاوز 60 عاما

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي
رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي
كتب محمود مطاوع

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن هذا الشهر شهد أحداث متتالية، التي تعطي دلالات واضحة أن الدولة المصرية تمضي قدما في سبيل السعي لدخول عدد من المشروعات القومية حيز التشغيل.

وأضاف رئيس الوزراء أن مصر كان لديها حلم أن تدخل العصر النووي السلمي لافتا إلى أنه على يد الرئيس عبدالفتاح السيسي استطعنا أن نحقق هذا الحلم، لافتا إلى أنه أمس تم تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى بالمحطة، وذلك بمشاركة رفيعة المستوى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفلاديمير بوتين، رئيس دولة روسيا الاتحادية.

وأضاف أن العمر الافتراضي لهذه المحطة يتجاوز ٦٠ عاما مؤكدا أن النحطة سوف توفر الطاقة لدولة المصرية .

وتابع رئيس الوزراء أنه تم افتتاح المحطات البحرية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بميناء شرق بورسعيد، والتي تحدث فيه الرئيس بمداخلة أكد خلالها أن ما تحقق من أعمال تطوير جاء بجهد مشترك، وأن هناك فرصا واعدة تتمتع بها مصر بفضل موقعها الجغرافي المتميز ووجود قناة السويس كممر ملاحي عالميّ.

مدبولي رئيس مجلس الوزراء المشروعات القومية السيسي بوتين

