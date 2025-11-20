قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ضغوط متزايدة على كندا لتأمين الوقود النووي | اعرف السبب
انتخابات مجلس النواب 2025 .. ضوابط نزاهة عملية الفرز وحق الاعتراض للمترشحين
سعر العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم الجمعة 21-11-2025
بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع
صدمة في تل أبيب.. تهديدات علنية باغتيال علماء إسرائيليين مقابل أموال طائلة
إضاءة برج نانجينغ أحد أبرز رموز العمارة الصينية التقليدية باسم محافظة الجيزة
خالد النبوى يوجه رسالة لحسين فهمي بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
عم الولاد | ضبط المتهمين بإصابة أب وأبنائه الثلاثة بطلقات نارية في صلاة الجمعة بقنا
رابطة البريميرليج تعلن موعد انطلاق موسم 2026/27 وتوضح تأثير كأس العالم 2026
مدير التعاقدات حسم الجدل.. هل ينتقل وسام أبو علي إلى بيراميدز؟
وزير السياحة: 1.5 مليون سائح ألماني يزورون مصر خلال أكتوبر الماضي
الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة على الطرق خلال الساعات المقبلة
أخبار البلد

مدبولي: لولا إرادة الرئيس ومتابعته المستمرة ما تحقق الإنجاز في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

اجتماع الحكومة
اجتماع الحكومة
كتب محمود مطاوع

 عُقد صباح اليوم الاجتماع الأسبوعي للحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالعاصمة الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات المهمة.

 واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن الأيام الماضية شهدت زخما كبيرا في الفعاليات والأحداث المهمة المتتالية التي تعطي دلالات واضحة أن الدولة المصرية تمضي قدما في سبيل السعي لدخول عدد من المشروعات القومية حيز التشغيل، في مختلف القطاعات والمجالات، بما يعكس إرادة الدولة المصرية بأن تكون "الجمهورية الجديدة" مرتكزة على أسس متينة ومتطورة.

 وفي هذا الإطار، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى ما شهده أمس مشروع محطة الضبعة النووية من خطوة استراتيجية مهمة تتمثل في تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى بالمحطة، وذلك بمشاركة رفيعة المستوى ل الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس/ فلاديمير بوتين، رئيس دولة روسيا الاتحادية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بالعيد المصري الخامس للطاقة النووية.

وقال رئيس الوزراء: مثلما أكد الرئيس، فإننا بهذه الخطوة نسطر صفحة جديدة مضيئة في مسيرة الوطن، حيث إننا منذ منتصف القرن الماضي، ظل حلمنا النووي يراود الجميع ونحن اليوم نراه يتحقق على أرض الواقع، بفضل الإرادة الصلبة، والعزيمة القوية، والعمل الشاق، والإصرار على تحقيق هذا الحلم.

 وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الفعالية التاريخية أمس تضمنت توقيع أمر شراء الوقود النووي لمحطة الضبعة النووية، وكذلك اتفاقية البرنامج الشامل للتعاون مع شركة "روساتوم" الروسية، وذلك فى خطوة استراتيجية تعزز مكانة الدولة المصرية فى مجال الطاقة النووية السلمية، وكخطوة إضافية في مسيرة استكمال مشروع محطة الضبعة النووية.

  وفي ضوء حديثه عن هذه الخطوة الاستراتيجية، وجه رئيس الوزراء الشكر والتقدير لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وهيئة المحطات النووية، وكذلك شركة شركة "روساتوم" الروسية، وجميع القائمين على هذا المشروع القومي الضخم.

 وانتقل رئيس الوزراء للحديث عن تشريف الرئيس كذلك لافتتاح عدد من المحطات البحرية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بميناء شرق بورسعيد، والتي تحدث فيه سيادته بمداخلة أكد خلالها أن ما تحقق من أعمال تطوير جاء بجهد مشترك، وأن هناك فرصا واعدة تتمتع بها مصر بفضل موقعها الجغرافي المتميز ووجود قناة السويس كممر ملاحي عالميّ، كما لفت فخامة الرئيس إلى أنه كانت توجد تحديات في عام 2015 أمام تنفيذ مشروع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلا أن الإرادة والعمل الجاد المشترك مكّن الدولة من تحقيق الأهداف المرجوة.

 وفي هذا الصدد، أكد رئيس مجلس الوزراء أننا نستطيع التأكيد بكل ثقة أنه لولا إرادة الرئيس ومتابعته المستمرة والدءوبة ما كان ليتحقق هذا الإنجاز في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

 وفيما يتعلق بالفعاليات الأخرى التي شهدها هذا الأسبوع، تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى حدث مهم آخر شهدته الأيام الماضية وهو افتتاح النسخة التاسعة والعشرين لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا بالشرق الأوسط وأفريقيا، الذي عقد تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدا أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أصبح قطاعا إستراتيجيا بجانب عدد من القطاعات الأخرى الواعدة التي توليها الدولة المصرية اهتماما بالغا، وذلك في إطار السعي بخطى جادة نحو تعزيز نمو الاقتصاد المصريّ من خلال اتخاذ الإجراءات والخطوات المهمة والمطلوبة لمساندة تلك القطاعات المهمة لتقود قاطرة النمو خلال الفترة المقبلة.

   وتطرق رئيس مجلس الوزراء أيضا للحديث عن افتتاح النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، الذي عقد تحت رعاية كريمة من الرئيس، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه مما لا شك فيه أن ملف الصحة العامة يحتل أولوية قصوى في استراتيجية الدولة المصرية للتنمية البشرية، وهناك اهتمام بالغ من رئيس الجمهورية بملف التنمية البشرية، وبناء الإنسان وتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، مع العمل على استغلال جميع الإمكانات المتاحة للدولة وتعظيم الاستفادة منها والتكامل والتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، موجها الشكر للدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، ولجميع الوزراء والمسئولين بالمجموعة الوزارية الحضور بالمؤتمر على ما يبذلونه من جهود في هذا الملف المهم .

 وخلال الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء كذلك لتدشين مهرجان الفسطاط الشتوي الأول لعام ٢٠٢٥، حيث عبر الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادته بأن يرى حلما آخر يتحقق وتصبح منطقة الفسطاط لؤلؤة تضيء أرجاء منطقة القاهرة التاريخية.

 وفي ضوء حديثه عن الحديقة، توجه رئيس الوزراء بالشكر للرئيس على كل الجهد الذي يُبذل لبناء هذه الدولة وتدشين الجمهورية الجديدة وفقا لمرتكزات على أعلى مستوى عالميّ.

 وعبر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن شعوره بالفخر والاعتزاز لكل ما يتحقق على أرض مصر، ولكل الإنجازات التي تشهدها في مختلف القطاعات بهذه المرحلة.

مجلس الوزراء مدبولي السيسي قناة السويس

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين.. مفتى الجمهورية يجيب

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الجمعة 21 نوفمبر 2025 في مصر

جامعة الأزهر

جامعة الأزهر تتصدر تصنيف شنغهاي للتخصصات البينية ضمن أفضل 2000 جامعة على مستوى العالم

حكم حرق ملابس الميت

حكم حرق ملابس الميت قبل الأربعين.. الإفتاء: حرام شرعا ويستلزم تعويض الورثة

الدكتور عباس شومان

عباس شومان: الوضوء للصلاة يحمي صحة الإنسان ويجسد مقاصد الشريعة في حفظ النفس

بالصور

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

دماغ صناعية حقيقية

من الخيال للواقع .. علماء ينجحون في بناء نسيج دماغي بدون مواد حيوانية

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

