مدبولي: حجم الإنتاج من اللحوم والألبان تخطى نسبة 60 بالمئة من الطلب المحلي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن معدلات النمو الاقتصادي خلال الربع الأول من العام المالي الحالي مبشرة للغاية، وأن الرئيس السيسي يولي اهتماما مكثفا بقطاع تكنولوجيا المعلومات، وأن حجم الإنتاج من اللحوم والألبان تخطى نسبة 60 بالمئة من الطلب المحلي.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي أن هناك مناطق صناعية جديدة تتم منها مصنعان هما الغزل والنسيج في المنيا والفيوم أي في الصعيد.

ولفت إلى أن القطار الكهربائي السريع، والموانئ التي تتم تتكون من أجل نقل المنتجات لأقرب منفذ من أجل التصدير، وأن كل ما يتم يخدم على البنية الأساسية في الصعيد.

وكشف أن حجم ما يتم تداوله في ميناء العريش يعتبر كبير جدا عما كان في الماضي، وأنه مع المرحلة الجديدة من الميناء سنرى هذه المنطقة في مكان مختلف، وأن العمل يتم لما يرغب فيه القطاع الخاص.

وأشار إلى أن كل مصنع يبحث عن المنطقة التي يتمكن من خلالها أن يصنع ويقوم بالكسب.