مدبولي: الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا بتطوير التكنولوجيا والنماذج العمرانية الحديثة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتمامًا خاصًا بتطوير التكنولوجيا في نماذج المدن الجديدة، مشيرًا إلى أن مشروعات النماذج 8 و10 تشهد تطورًا كبيرًا في هذا الاتجاه.

وأوضح أن هذه المشروعات تركز على إدخال تقنيات حديثة تسهم في تحسين جودة الحياة وتوفير بيئة عمرانية متطورة.

استوديوهات عالمية لتعزيز صناعة السينما والبرامج التلفزيونية

وأضاف مدبولي أن التصور للمدينة الجديدة يشمل إنشاء استوديوهات على غرار الاستوديوهات العالمية، مما سيساهم في تعزيز صناعة السينما والفنون في مصر.

هذه المدينة ستصبح مركزًا مهمًا للإنتاج الفني، بما في ذلك تصوير الأفلام والبرامج التلفزيونية، وبالتالي ستعزز من مكانة مصر في صناعة الإعلام والترفيه.

استفادة استراتيجية من قرب المدينة من منطقة الأهرام

وأشار مدبولي إلى أن المدينة الجديدة ستقع بالقرب من منطقة الأهرام، مما يعزز الاستفادة من هذا الموقع التاريخي في جذب السياح. كما أن هذه الخطوة تعد جزءًا من خطة شاملة لتعظيم الاستفادة من المناطق السياحية التاريخية وزيادة الإيرادات السياحية، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.