قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أكسيوس: ترامب يعتزم إعلان إنشاء مجلس سلام في غزة الأسبوع المقبل
علا رامي: كرهت الزواج.. وعمري ما هفكر أدَخل راجل حياتي
السوبر الإسباني .. برشلونة يمطر شباك أتلتيك بيلباو برباعية نظيفة في شوط أول ناري
متحدث مطرانية بورسعيد: الكنيسة بيت مفتوح لكل مصري لتخدم الإنسان والإنسانية | شاهد
كل سنة ومصر طبية.. نهال طايل تهنئ الشعب المصري بعيد الميلاد المجيد
نواب البرلمان: خفض الدين العام مؤشر على نجاح السياسات الاقتصادية واستقرار الأسعار
هل الإسراء والمعراج إجازة رسمية في مصر؟ الحقيقة الكاملة وموعدها
الأرصاد تصدر إنذارًا بحريًا بشأن سواحل ومدن البحر المتوسط | تفاصيل
أسعار الذهب في الإمارات اليوم.. عيار 21 بـ 476 درهما
موتورولا تكشف عن أول هواتف سلسلة Signature فائقة الفخامة
هيئة البث الإسرائيلية: ترامب منح نتنياهو الضوء الأخضر لشن هجوم في لبنان
الصحة: القبض على خريج حقوق انتحل صفة طبيب ويدير مراكز تخسيس وتجميل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هزلية.. لاعب وست هام ينتقد ركلة جزاء نوتنجهام فورست

نوتنجهام فورست
نوتنجهام فورست
مجدي سلامة

وصف توماش سوتشيك لاعب وسط وست هام يونايتد، ركلة الجزاء التي حصل عليها نوتنجهام فورست في الدقيقة 89 من المباراة بأنها هزلية، وذلك عقب الهزيمة التي تلقاها فريقه أمس الثلاثاء، والتي وضعته في ورطة كبيرة بجدول الدوري الإنجليزي الممتاز.

وساهم اللاعب التشيكي في تقدم وست هام بعد مرور 13 دقيقة عندما تسبب في خطأ مدافع فورست موريو الذي حول الكرة في شباكه.

لكن فورست أدرك التعادل بعد الاستراحة عبر نيكولاس دومينجيز، قبل أن يسجل مورجان جيبس-وايت هدف الفوز من ركلة جزاء، إثر عرقلة من حارس وست هام ألفونس أريولا.

وحاول أريولا اعتراض كرة داخل منطقة الجزاء المزدحمة، لكنه أخطأ التوقيت ووجه ضربة لوجه جيبس-وايت، ليحتسب الحكم توني هارينجتون ركلة الجزاء بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد.

وتركت الهزيمة وست هام في المركز الثامن عشر متأخرا بفارق سبع نقاط عن فورست، الذي يبتعد بمركز واحد فقط عن منطقة الهبوط.

وقال سوتشيك في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز": "كانت ركلة جزاء هزلية. شاهدتها للتو مرة أخرى، وأعتقد أننا يمكن أن نحصل على 20 ركلة جزاء في كل مباراة إذا كان الأمر كذلك، جئت إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لأنني اعتقدت أنه أصعب دوري في العالم، ونحن جميعا مقاتلون ومحاربون، لكن هذا يبدو أشبه بكرة السلة عندما لا يمكنك لمس اللاعب. هذا ما رأيته".

ولم يحقق وست هام أي فوز في آخر عشر مباريات بالدوري، فيما يتعرض المدرب نونو إسبيريتو سانتو لضغوط كبيرة بعد تحقيق فوزين فقط في الدوري منذ توليه المسؤولية في سبتمبر، عقب إقالته من تدريب فورست بعد ثلاث مباريات من بداية الموسم.

وأكد سوتشيك أن الفريق لا يزال يدعم إسبيريتو سانتو بشكل كامل، لكنه اعترف بأن وست هام في وضع صعب للغاية.

وأضاف: "لدينا الكثير من المباريات، الآن هو الوقت المناسب. علينا أن نفوز، سبع نقاط، لا يمكننا الاكتفاء بنقطة أو اثنتين فقط، علينا أن نحقق انتصارات متتالية".

واختتم: "ما زلت أؤمن وسأظل كذلك حتى النهاية، لكن يجب أن أقول إننا في وضع سيئ للغاية، سننظر في المرآة وندرك الموقف الذي نحن فيه، لا أحد في الفريق يريد اللعب في الدرجة الثانية".

وست هام سوتشيك نوتنجهام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل الخميس اجازة رسمية ؟

قرار رسمي.. هل غداً الخميس 8 يناير إجازة؟

سعر الدواجن

قبل رمضان| حقيقة وصول الدواجن لـ 100 جنيه في الأسواق.. الشعبة توضح

لقاء سويدان

حالة نفسية سيئة وضغط.. لقاء سويدان تعلن إصابتها بالعصب السابع على الهواء

حالة الطقس

منخفض جوى قطبى يضرب البلاد فى هذا الموعد.. والأرصاد تحذر

رامي عياش شيرين عبد الوهاب

رامي عياش: أبشع مقابلة في حياتي كانت مع شيرين عبد الوهاب

وفاة تشعل السوشيال ميديا

بيتفرجوا على الماتش.. وفاة داخل مستشفى شهير تشعل السوشيال ميديا

حسام حسن

ماشية بالبركة.. لاعب الأهلي السابق يهاجم علي محمد علي

الخميس إجازة رسمية

هل غداً الخميس 8 يناير إجازة للموظفين والطلاب؟.. قرار رسمي يوضح

ترشيحاتنا

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يزور مطرانية فاقوس لتهنئة المسيحيين بعيد الميلاد

أكلات تشبع عيلة

بمكون واحد.. أكلات اقتصادية تشبع عيلة كاملة بأقل تكلفة

مستقبل وطن الشرقية

مستقبل وطن الشرقية يشارك الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد

بالصور

بعد إصابة لقاء سويدان به.. كيف تحمي نفسك من شلل الوجه؟

لقاء سويدان
لقاء سويدان
لقاء سويدان

رابطة تجار سيارات مصر تطلق مبادرة «مصر أجمل» وتعلن خطوات عاجلة لحل أزمة إغلاق المعارض

رابطة تجار سيارات
رابطة تجار سيارات
رابطة تجار سيارات

كنز أحمر على سفرتك.. فوائد البنجر بدون سلق تذهل الأطباء وتغير صحتك في أيام

فوائد البنجر بدون سلق
فوائد البنجر بدون سلق
فوائد البنجر بدون سلق

نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع

نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع
نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع
نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد