هزلية.. لاعب وست هام ينتقد ركلة جزاء نوتنجهام فورست

وصف توماش سوتشيك لاعب وسط وست هام يونايتد، ركلة الجزاء التي حصل عليها نوتنجهام فورست في الدقيقة 89 من المباراة بأنها هزلية، وذلك عقب الهزيمة التي تلقاها فريقه أمس الثلاثاء، والتي وضعته في ورطة كبيرة بجدول الدوري الإنجليزي الممتاز.

وساهم اللاعب التشيكي في تقدم وست هام بعد مرور 13 دقيقة عندما تسبب في خطأ مدافع فورست موريو الذي حول الكرة في شباكه.

لكن فورست أدرك التعادل بعد الاستراحة عبر نيكولاس دومينجيز، قبل أن يسجل مورجان جيبس-وايت هدف الفوز من ركلة جزاء، إثر عرقلة من حارس وست هام ألفونس أريولا.

وحاول أريولا اعتراض كرة داخل منطقة الجزاء المزدحمة، لكنه أخطأ التوقيت ووجه ضربة لوجه جيبس-وايت، ليحتسب الحكم توني هارينجتون ركلة الجزاء بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد.

وتركت الهزيمة وست هام في المركز الثامن عشر متأخرا بفارق سبع نقاط عن فورست، الذي يبتعد بمركز واحد فقط عن منطقة الهبوط.

وقال سوتشيك في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز": "كانت ركلة جزاء هزلية. شاهدتها للتو مرة أخرى، وأعتقد أننا يمكن أن نحصل على 20 ركلة جزاء في كل مباراة إذا كان الأمر كذلك، جئت إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لأنني اعتقدت أنه أصعب دوري في العالم، ونحن جميعا مقاتلون ومحاربون، لكن هذا يبدو أشبه بكرة السلة عندما لا يمكنك لمس اللاعب. هذا ما رأيته".

ولم يحقق وست هام أي فوز في آخر عشر مباريات بالدوري، فيما يتعرض المدرب نونو إسبيريتو سانتو لضغوط كبيرة بعد تحقيق فوزين فقط في الدوري منذ توليه المسؤولية في سبتمبر، عقب إقالته من تدريب فورست بعد ثلاث مباريات من بداية الموسم.

وأكد سوتشيك أن الفريق لا يزال يدعم إسبيريتو سانتو بشكل كامل، لكنه اعترف بأن وست هام في وضع صعب للغاية.

وأضاف: "لدينا الكثير من المباريات، الآن هو الوقت المناسب. علينا أن نفوز، سبع نقاط، لا يمكننا الاكتفاء بنقطة أو اثنتين فقط، علينا أن نحقق انتصارات متتالية".

واختتم: "ما زلت أؤمن وسأظل كذلك حتى النهاية، لكن يجب أن أقول إننا في وضع سيئ للغاية، سننظر في المرآة وندرك الموقف الذي نحن فيه، لا أحد في الفريق يريد اللعب في الدرجة الثانية".