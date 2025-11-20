أخبار التوك شو | 5دول تستعد لإرسال قوات إلى غزة.. وتفاصيل رسائل الرئيس السيسي بشأن ضبط المشهد الانتخابي

تناولت برامج التوك شو عددًا من الموضوعات المهمة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.



البيطريين: 200 مرض مشترك بين الحيوانات والإنسان

أكد الدكتور محمود حمدي، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء البيطريين، أن تربية الحيوانات الأليفة تعتبر من الأشياء الجميلة، التي تنشر البهجة والطاقة الإيجابية في المنزل.



5 دول تستعد لإرسال قواتها إلى غزة.. تفاصيل

بعد ساعات فقط من موافقة مجلس الأمن الدولي على مشروع القرار الأمريكي حول غزة، وإنشاء القوة الدولية، أطلقت الولايات المتحدة جهودًا متسارعة لتشكيل هذه القوة الجديدة.



لحظة استقبال الرئيس السيسي لنظيره لى چاى ميونغ رئيس كوريا الجنوبية| شاهد

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته، منذ قليل رئيس جمهورية كوريا الجنوبية والسيدة قرينته.



أول مخرجة إماراتية في مهرجان القاهرة السينمائي: قدّمت "باب" برؤية سريالية تستلهم الألم والفقد

قالت المخرجة الإماراتية نايلة الخاجة، التي تعد أول مخرجة إماراتية تشارك في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إنها تشعر بأنها "عادت إلى جذورها" من خلال فيلمها "باب"، موضحة أن خلفيتها في الفنون الجميلة والمدرسة السريالية بقيت بعيدة عنها لعقدين تقريباً، لصالح أسلوب أكثر تقليدية وقرباً من الجمهور، مضيفة أنها قررت هذه المرة استحضار جرأتها الفنية الدفينة وتوظيفها في عمل سريالي بصري، كـ "لوحة متحركة داكنة" تحمل رموزاً ومشاعر لا يستطيع الكلام التعبير عنها.



تفاصيل رسائل الرئيس السيسي بشأن ضبط المشهد الانتخابي.. فيديو

قال المفكر العمالي محسن عليوة إن الكلمات التي دوّنها الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر صفحته الرسمية جاءت رسالة واضحة وحكيمة لإصلاح مشهد انتخابي لم يكن لائقًا بتاريخ الدولة المصرية.



الإعلام الحكومي بغزة: جرائم الاحتلال خرق فاضح لقرار وقف إطلاق النار

أعلن مكتب الإعلام الحكومي بغزة، أن جرائم الاحتلال تمثل خرقا فاضحا لقرار وقف إطلاق النار، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.



وزير خارجية فرنسا : وضعنا تصورا لنزع سلاح حماس واستبعادها من حكم غزة

أعلن وزير خارجية فرنسا، أنهم وضعوا تصورا لنزع سلاح حماس واستبعادها من حكم غزة، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.



ارتفاع درجات الحرارة وشبورة كثيفة اليوم الخميس.. فيديو

قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025 يشهد استمرارًا في الارتفاع التدريجي لدرجات الحرارة، حيث يسود طقس خريفي مائل للبرودة صباحًا، يتحول إلى مائل للحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية نهارًا، ويكون حارًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ثم معتدلًا ليلًا ومائلًا للبرودة في الساعات المتأخرة.



أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الخميس 20-11-2025.. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه اليوم، الخميس 20 نوفمبر 2025.



سعر الذهب اليوم الخميس.. وهذه قيمة عيار 21

يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهدته الفترة الأخيرة.

