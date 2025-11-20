قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ضغوط متزايدة على كندا لتأمين الوقود النووي | اعرف السبب
انتخابات مجلس النواب 2025 .. ضوابط نزاهة عملية الفرز وحق الاعتراض للمترشحين
سعر العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم الجمعة 21-11-2025
بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع
صدمة في تل أبيب.. تهديدات علنية باغتيال علماء إسرائيليين مقابل أموال طائلة
إضاءة برج نانجينغ أحد أبرز رموز العمارة الصينية التقليدية باسم محافظة الجيزة
خالد النبوى يوجه رسالة لحسين فهمي بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
عم الولاد | ضبط المتهمين بإصابة أب وأبنائه الثلاثة بطلقات نارية في صلاة الجمعة بقنا
رابطة البريميرليج تعلن موعد انطلاق موسم 2026/27 وتوضح تأثير كأس العالم 2026
مدير التعاقدات حسم الجدل.. هل ينتقل وسام أبو علي إلى بيراميدز؟
وزير السياحة: 1.5 مليون سائح ألماني يزورون مصر خلال أكتوبر الماضي
الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة على الطرق خلال الساعات المقبلة
أخبار التوك شو | 5دول تستعد لإرسال قوات إلى غزة.. وتفاصيل رسائل الرئيس السيسي بشأن ضبط المشهد الانتخابي

هاجر ابراهيم

تناولت برامج التوك شو عددًا من الموضوعات المهمة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

البيطريين: 200 مرض مشترك بين الحيوانات والإنسان
أكد الدكتور محمود حمدي، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء البيطريين، أن تربية الحيوانات الأليفة تعتبر من الأشياء الجميلة، التي تنشر البهجة والطاقة الإيجابية في المنزل.


5 دول تستعد لإرسال قواتها إلى غزة.. تفاصيل
بعد ساعات فقط من موافقة مجلس الأمن الدولي على مشروع القرار الأمريكي حول غزة، وإنشاء القوة الدولية، أطلقت الولايات المتحدة جهودًا متسارعة لتشكيل هذه القوة الجديدة.


لحظة استقبال الرئيس السيسي لنظيره لى چاى ميونغ رئيس كوريا الجنوبية| شاهد
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته، منذ قليل رئيس جمهورية كوريا الجنوبية والسيدة قرينته.


أول مخرجة إماراتية في مهرجان القاهرة السينمائي: قدّمت "باب" برؤية سريالية تستلهم الألم والفقد
قالت المخرجة الإماراتية نايلة الخاجة، التي تعد أول مخرجة إماراتية تشارك في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إنها تشعر بأنها "عادت إلى جذورها" من خلال فيلمها "باب"، موضحة أن خلفيتها في الفنون الجميلة والمدرسة السريالية بقيت بعيدة عنها لعقدين تقريباً، لصالح أسلوب أكثر تقليدية وقرباً من الجمهور، مضيفة أنها قررت هذه المرة استحضار جرأتها الفنية الدفينة وتوظيفها في عمل سريالي بصري، كـ "لوحة متحركة داكنة" تحمل رموزاً ومشاعر لا يستطيع الكلام التعبير عنها.


تفاصيل رسائل الرئيس السيسي بشأن ضبط المشهد الانتخابي.. فيديو
قال المفكر العمالي محسن عليوة إن الكلمات التي دوّنها الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر صفحته الرسمية جاءت رسالة واضحة وحكيمة لإصلاح مشهد انتخابي لم يكن لائقًا بتاريخ الدولة المصرية.


الإعلام الحكومي بغزة: جرائم الاحتلال خرق فاضح لقرار وقف إطلاق النار
أعلن مكتب الإعلام الحكومي بغزة، أن جرائم الاحتلال تمثل خرقا فاضحا لقرار وقف إطلاق النار، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.


وزير خارجية فرنسا : وضعنا تصورا لنزع سلاح حماس واستبعادها من حكم غزة
أعلن وزير خارجية فرنسا، أنهم وضعوا تصورا لنزع سلاح حماس واستبعادها من حكم غزة، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.


ارتفاع درجات الحرارة وشبورة كثيفة اليوم الخميس.. فيديو
قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025 يشهد استمرارًا في الارتفاع التدريجي لدرجات الحرارة، حيث يسود طقس خريفي مائل للبرودة صباحًا، يتحول إلى مائل للحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية نهارًا، ويكون حارًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ثم معتدلًا ليلًا ومائلًا للبرودة في الساعات المتأخرة.


أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الخميس 20-11-2025.. فيديو
استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه اليوم، الخميس 20 نوفمبر 2025.


سعر الذهب اليوم الخميس.. وهذه قيمة عيار 21
يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهدته الفترة الأخيرة.
 

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين.. مفتى الجمهورية يجيب

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الجمعة 21 نوفمبر 2025 في مصر

ميكيل أرتيتا

أرتيتا يكشف عن تفاصيل إصابات آرسنال قبل ديربي شمال لندن أمام توتنهام

روبن أموريم

روبن أموريم يكشف عن غيابات مانشستر يونايتد قبل مواجهة إيفرتون

أحمد عبدالرؤوف

أحمد عبد الرؤوف يركز على الجوانب الخططية بالزمالك استعدادًا لمواجهة زيسكو

بالصور

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

الكونجرس الأمريكي
أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

سيارات البنزين
دماغ صناعية حقيقية

من الخيال للواقع .. علماء ينجحون في بناء نسيج دماغي بدون مواد حيوانية

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

