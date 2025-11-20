تفاصيل رسائل الرئيس السيسي بشأن ضبط المشهد الانتخابي.. فيديو

قال المفكر العمالي محسن عليوة إن الكلمات التي دوّنها الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر صفحته الرسمية جاءت رسالة واضحة وحكيمة لإصلاح مشهد انتخابي لم يكن لائقًا بتاريخ الدولة المصرية.

وأوضح عليوة، خلال لقائه ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن الرئيس لم يلجأ لأي أدوات تنفيذية، بل استخدم حقه الطبيعي كمصري يرى أن مستوى الأداء في بعض الدوائر لا يعبر عن قيمة مصر.

وأضاف: «الرئيس قال: اتقوا الله.. كلمة جاية في توقيت بالغ الأهمية، وبتوجيه صريح بإن المشهد لازم يتعدل».

وأكد أن مصر تمر بمرحلة مليئة بالتحديات الإقليمية والداخلية، وأن السنوات الخمس المقبلة تحمل ملفات بناء وتشريعات جديدة، وهو ما يجعل ضبط المسار الانتخابي ضرورة وطنية.

واختتم: “نجاح الدولة في جذب العالم مرتين خلال الفترة الأخيرة؛ سواء في مؤتمرات السلام أو في افتتاح مشروعات حضارية كبرى، بينما يبقى المشهد الداخلي مسئولية المصريين”.