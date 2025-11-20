قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ضغوط متزايدة على كندا لتأمين الوقود النووي | اعرف السبب
انتخابات مجلس النواب 2025 .. ضوابط نزاهة عملية الفرز وحق الاعتراض للمترشحين
سعر العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم الجمعة 21-11-2025
بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع
صدمة في تل أبيب.. تهديدات علنية باغتيال علماء إسرائيليين مقابل أموال طائلة
إضاءة برج نانجينغ أحد أبرز رموز العمارة الصينية التقليدية باسم محافظة الجيزة
خالد النبوى يوجه رسالة لحسين فهمي بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
عم الولاد | ضبط المتهمين بإصابة أب وأبنائه الثلاثة بطلقات نارية في صلاة الجمعة بقنا
رابطة البريميرليج تعلن موعد انطلاق موسم 2026/27 وتوضح تأثير كأس العالم 2026
مدير التعاقدات حسم الجدل.. هل ينتقل وسام أبو علي إلى بيراميدز؟
وزير السياحة: 1.5 مليون سائح ألماني يزورون مصر خلال أكتوبر الماضي
الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة على الطرق خلال الساعات المقبلة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أول مخرجة إماراتية في مهرجان القاهرة السينمائي: قدّمت "باب" برؤية سريالية تستلهم الألم والفقد

هاجر ابراهيم

قالت المخرجة الإماراتية نايلة الخاجة، التي تعد أول مخرجة إماراتية تشارك في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إنها تشعر بأنها "عادت إلى جذورها" من خلال فيلمها "باب"، موضحة أن خلفيتها في الفنون الجميلة والمدرسة السريالية بقيت بعيدة عنها لعقدين تقريباً، لصالح أسلوب أكثر تقليدية وقرباً من الجمهور، مضيفة أنها قررت هذه المرة استحضار جرأتها الفنية الدفينة وتوظيفها في عمل سريالي بصري، كـ "لوحة متحركة داكنة" تحمل رموزاً ومشاعر لا يستطيع الكلام التعبير عنها.

وأشارت الخاجة، خلال مداخلة في برنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلاميان رامي الحلواني ويارا مجدي،  إلى أن الفيلم يستند إلى تجربتين شخصيتين أليمتين: فقدان صديق رافقها لمدة 25 عاماً، وإصابتها بطنين حاد في الأذن اليسرى أجبرها على رفع صوت التلفاز لتخفيف الألم أو الهروب بالنوم، هذا الصوت، كما توضح نقلته إلى الشخصية الرئيسية في الفيلم، شيماء الفاضل، لتتحول آلامها الشخصية إلى عنصر محوري في الحكاية.

وبخصوص اختيار بطلة نسائية، أوضحت الخاجة أن فيلمها الطويل السابق "ثلاثة" كان يغلب عليه الطابع الذكوري، فاختارت في "باب" الغوص في عالم نسائي "ناعم ورقيق" يتناقض مع الصورة الداكنة والمشحونة في الفيلم، قائلة إنها تناولت من خلاله قضايا اجتماعية حساسة مثل الطلاق، والانتحار، والأسرار العائلية، وكيف يمكن لامرأة مطلقة أن تعود إلى منزلها متوغلة في شعور بالغربة وكأنها تولد من جديد.

وعن رمزية "الباب" في الفيلم، أوضحت أن الخصوصية عنصر جوهري في حياة أي إنسان، والباب يمثل هذا المعنى، وتُجسّد بطلة الفيلم هذا الصراع وهي تحاول دخول غرفة أختها التوأم المتوفاة منذ عام، وهي غرفة مغلقة بحجة حماية البطلة من صدمة الفقد، يبدأ الفيلم لحظة فتح الباب، لينطلق المشاهد مع البطلة إلى عوالم تتقاطع فيها الذكريات والألم والبحث عن السلام الداخلي، وتقول الخاجة إن ما يهمها ليس كيفية موت الأخت، بل "كيف يتعامل الإنسان مع شعور الفقد".

المخرجة الإماراتية مهرجان القاهرة السينمائي الفنون الجميلة

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين.. مفتى الجمهورية يجيب

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الجمعة 21 نوفمبر 2025 في مصر

توموهيكو تانيجوتشي

تانيجوتشي: حزمة التحفيز اليابانية تمنح دفعة قصيرة المدى وتستهدف القطاعات الاستراتيجية

دولة التلاوة

مواعيد عرض برنامج دولة التلاوة .. أسماء القنوات وقيمة الجوائز

ارشيفية

إقبال كثيف وانتظام لافت .. مظاهر سير العملية الانتخابية للمصريين في الأردن

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

دماغ صناعية حقيقية

من الخيال للواقع .. علماء ينجحون في بناء نسيج دماغي بدون مواد حيوانية

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

