اليوم.. عرض فيلم "ليس للموت وجود" في مهرجان القاهرة السينمائي

يُعرض اليوم الخميس 20 نوفمبر، في إطار عروض الجالا بالدورة الـ46 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، فيلم "ليس للموت وجود" للمخرج فيليكس دوفور-لاباريير، في عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك ضمن المسابقة الدولية، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية في تمام الساعة 6:00 مساءً.

"ليس للموت وجود" فيلم تحريك من إنتاج كندي–فرنسي، يُقدَّم باللغة الفرنسية، ويمتد على مدار 75 دقيقة، ويجسّد تجربة سينمائية ذات توتر عالٍ تجمع بين البعد الإنساني والرمزية السياسية.



تدور أحداث "ليس للموت وجود" حول هيلين، التي تهرب إلى الغابة خلال هجوم ينفذه مجموعة من رفاقها على أصحاب أملاك أثرياء، متخليةً عن مجموعتها. لكن صديقتها وشريكتها في العملية، مانون، تعود لتلاحقها وتمنحها فرصة ثانية، ليجد الاثنان نفسيهما بمواجهة خيار مستحيل بين العنف والتقاعس. وبين تأنيب الضمير والرغبة في التكفير، يتصاعد السؤال المركزي للفيلم: إلى أي مدى يمكن أن يصل الإنسان في سبيل الدفاع عن مبادئه؟



"ليس للموت وجود" أحدثُ أعمالِ المخرج والكاتب والمنتج فيليكس دوفور-لاباريير، الذي شارك في تأسيس شركة إمبوسكيد فيلمز عام 2013، وقدّم عددًا من الأعمال البارزة، من بينها الوثائقي "عبر الأطلسي" (2014)، وفيلما التحريك "مدينة جديدة" (2018) و"أرخبيل" (2021). وقد عُرض الفيلم لأول مرة عالميًا في تظاهرة نصف شهر المخرجين بمهرجان كان السينمائي.





يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وأحد أبرز المهرجانات الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للمنتجين (FIAPF). تأسس عام 1976، ويقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة. يحرص المهرجان في كل دورة على الجمع بين البعد الفني والبعد المهني، ما يجعله منصة رئيسية للحوار بين الثقافات وتعزيز حضور السينما العربية على الساحة الدولية.

