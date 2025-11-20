البيطريين: 200 مرض مشترك بين الحيوانات والإنسان

أكد الدكتور محمود حمدي، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء البيطريين، أن تربية الحيوانات الأليفة تعتبر من الأشياء الجميلة، التي تنشر البهجة والطاقة الإيجابية في المنزل.

وأوضح « أمين صندوق النقابة العامة لـ الأطباء البيطريين » في حوار ببرنامج صباح البلد تقديم عبيدة أمير، المذاع على قناة صدى البلد أن، تربية الحيوانات سلاح ذو حدين، بمعنى أنه في نفس الوقت قد تتسبب في نشر الأمراض في حالة عدم الاهتمام بها وتقديم التطعيمات بشكل مستمر.

ولفت إلى أن هناك 200 مرض مشترك بين الحيوانات والإنسان، وأنه في حالة الاهتمام بالحيوان، تعتبر قنبلة موقوتة في البيت، وأن من تلك الأمراض قد يتسبب الوفاة.

وأشار إلى أن كل مواطن عليه أن يعرف توع الحيوان الذي سيقوم بتربيته، وأن يعلم طريقة التعامل معه، وموعد التطعيمات، حتى لا تحدث مشكلات.