أندية الدوري الإنجليزي تعتمد قانونين ماليين جديدين وتعارض مقترح حد الإنفاق
في أكثر من 14 محافظة.. وزارة العمل تعلن عن عدد ضخم من الوظائف
ضغوط متزايدة على كندا لتأمين الوقود النووي | اعرف السبب
انتخابات مجلس النواب 2025 .. ضوابط نزاهة عملية الفرز وحق الاعتراض للمترشحين
سعر العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم الجمعة 21-11-2025
بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع
صدمة في تل أبيب.. تهديدات علنية باغتيال علماء إسرائيليين مقابل أموال طائلة
إضاءة برج نانجينغ أحد أبرز رموز العمارة الصينية التقليدية باسم محافظة الجيزة
خالد النبوى يوجه رسالة لحسين فهمي بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
عم الولاد | ضبط المتهمين بإصابة أب وأبنائه الثلاثة بطلقات نارية في صلاة الجمعة بقنا
رابطة البريميرليج تعلن موعد انطلاق موسم 2026/27 وتوضح تأثير كأس العالم 2026
مدير التعاقدات حسم الجدل.. هل ينتقل وسام أبو علي إلى بيراميدز؟
برلمان

حزب المصريين: الرئيس السيسي حريص على الاستفادة من التجربة الكورية في الصناعات المتقدمة

المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ، رئيس حزب ”المصريين“ وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية
المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ، رئيس حزب ”المصريين“ وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية
حسن رضوان

ثمن المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ، رئيس حزب ”المصريين“ وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، استقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وقرينته السيدة انتصار السيسي، الرئيس لى چاى ميونغ رئيس جمهورية كوريا، والسيدة قرينته، موضحًا أن زيارة رئيس جمهورية كوريا رفيعة المستوى تُعد خطوة استراتيجية بالغة الأهمية تعكس عمق العلاقات بين مصر وجمهورية كوريا، وتؤكد على المكانة المحورية التي تحظى بها مصر كشريك أساسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال "أبو العطا"، في بيان، إن زيارة رئيس جمهورية كوريا، بصحبة قرينته، تبرز الرغبة المشتركة في تطوير الشراكة من مجرد علاقات تقليدية إلى تعاون استراتيجي أشمل، لا سيما وأن كوريا تُعد قوة عالمية في مجالات التكنولوجيا والصناعة، موضحًا أن تنول المباحثات مجمل جوانب العلاقات الثنائية يعني أن الأجندة واسعة وتشمل على الأرجح التبادل التجاري والاستثماري، فضلًا عن التعاون التكنولوجي والصناعي خاصة في البنية التحتية والتحول الرقمي، علاوة على التنسيق السياسي والأمني تجاه القضايا الإقليمية والدولية.

وأوضح رئيس حزب "المصريين"، أن هذه الزيارة تُمثل فرصة ذهبية لتعزيز مسار التنمية في مصر عبر الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الكورية، وهي مؤشر على أن مصر تواصل مد جسور التعاون مع القوى الاقتصادية الكبرى لتحقيق مصالحها الوطنية، مؤكدًا أن هذه الزيارة تُمثل فرصة لدفع العلاقات إلى آفاق أوسع، خاصة وأن كوريا تُعد قوة اقتصادية عالمية ورائدة في مجالات التكنولوجيا والصناعات المتقدمة والنقل، ومن المتوقع أن تتركز المباحثات على زيادة الاستثمارات الكورية المباشرة في مصر، لا سيما في مناطق التنمية والقنوات اللوجستية.

وأكد أن زيارة رئيس جمهورية كوريا مؤشر إيجابي قوي على مسعى مصر المستمر لتعزيز التعاون مع القوى الآسيوية الكبرى، واستغلال الخبرات والتكنولوجيا الكورية لدعم خطط التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة المصرية.

المستشار حسين أبو العطا الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية كوريا الشرق الأوسط التعاون التكنولوجي

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
السيارات الكهربائية
الكونجرس الأمريكي
سيارات البنزين
