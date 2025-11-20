حزب المصريين: الرئيس السيسي حريص على الاستفادة من التجربة الكورية في الصناعات المتقدمة

ثمن المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ، رئيس حزب ”المصريين“ وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، استقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وقرينته السيدة انتصار السيسي، الرئيس لى چاى ميونغ رئيس جمهورية كوريا، والسيدة قرينته، موضحًا أن زيارة رئيس جمهورية كوريا رفيعة المستوى تُعد خطوة استراتيجية بالغة الأهمية تعكس عمق العلاقات بين مصر وجمهورية كوريا، وتؤكد على المكانة المحورية التي تحظى بها مصر كشريك أساسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال "أبو العطا"، في بيان، إن زيارة رئيس جمهورية كوريا، بصحبة قرينته، تبرز الرغبة المشتركة في تطوير الشراكة من مجرد علاقات تقليدية إلى تعاون استراتيجي أشمل، لا سيما وأن كوريا تُعد قوة عالمية في مجالات التكنولوجيا والصناعة، موضحًا أن تنول المباحثات مجمل جوانب العلاقات الثنائية يعني أن الأجندة واسعة وتشمل على الأرجح التبادل التجاري والاستثماري، فضلًا عن التعاون التكنولوجي والصناعي خاصة في البنية التحتية والتحول الرقمي، علاوة على التنسيق السياسي والأمني تجاه القضايا الإقليمية والدولية.

وأوضح رئيس حزب "المصريين"، أن هذه الزيارة تُمثل فرصة ذهبية لتعزيز مسار التنمية في مصر عبر الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الكورية، وهي مؤشر على أن مصر تواصل مد جسور التعاون مع القوى الاقتصادية الكبرى لتحقيق مصالحها الوطنية، مؤكدًا أن هذه الزيارة تُمثل فرصة لدفع العلاقات إلى آفاق أوسع، خاصة وأن كوريا تُعد قوة اقتصادية عالمية ورائدة في مجالات التكنولوجيا والصناعات المتقدمة والنقل، ومن المتوقع أن تتركز المباحثات على زيادة الاستثمارات الكورية المباشرة في مصر، لا سيما في مناطق التنمية والقنوات اللوجستية.

وأكد أن زيارة رئيس جمهورية كوريا مؤشر إيجابي قوي على مسعى مصر المستمر لتعزيز التعاون مع القوى الآسيوية الكبرى، واستغلال الخبرات والتكنولوجيا الكورية لدعم خطط التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة المصرية.