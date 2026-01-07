رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر

هبط متوسط سعر الدولار في مصر علي مدار تعاملات الأسبوع الجاري ليسجل اليوم الأربعاء 47.27 جنيه، مقارنة 47.65 جنيه سعر تعاملات الأسبوع الماضي.

ويستعرض موقع “صدى البلد” الأخباري سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 7 يناير 2026، وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة في مصر.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصري في بنك قطر الوطني نحو 47.65 جنيه للشراء و 47.75 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك القاهرة، لنحو 47.30 جنيه للشراء و 47.40 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار الأمريكي في بنوك (قناة السويس، مصرف أبوظبي الإسلامي، التجاري الدولي CIB، نكست، مصر، الأهلي، ميد بنك، فيصل الإسلامي، الأهلي الكويتي، المصري الخليجي) ليسجل 47.25 جنيه للشراء و 47.35 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في بنوك (المصرف المتحد، الأهلي المتحد) لنحو 47.23 جنيه للشراء و 47.33 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (المصري لتنمية الصادرات، المصرف العربي، بنك الشركة المصرفية العربية، العربي الإفريقي) لنحو 47.22 جنيه للشراء و47.32 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (إتش إس بي سي HSBC، الإسكندرية ، البركة، أبو ظبي التجاري، التعمير والإسكان، أبو ظبي الأول، كريدي أجريكول، الإسكندرية، التنمية الصناعية، الكويت الوطني، العقاري المصري العربي) لنحو 47.20 جنيه للشراء و47.30 جنيه للبيع.

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي الوطني مسجلا 47.15 جنيه للشراء و47.25 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي سجل الدولار نحو 47.20 جنيه للشراء، و47.33 جنيه للبيع

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الأربعاء

نحو 47.30 جنيه للشراء.

أقل سعر لبيع الدولار اليوم الأربعاء

47.25 جنيه للبيع.