أعداد كبيرة من النازحين تغادر أحياء الشيخ مقصود والأشرفية في حلب
الأردن وتركيا يؤكدان على ضرورة دعم سوريا وتثبيت وقف إطلاق النار في غزة
عبر معبر رفح.. مصر تواصل إرسال مساعدات إنسانية إلى غزة رغم معوقات الاحتلال
الثلوج تغطي شمال وغرب فرنسا.. وإلغاء نحو 140 رحلة جوية في باريس
وزير البترول: سيناريوهات استباقية لتوفير احتياجات محطات توليد الكهرباء
وزيرة خارجية كولومبيا تتوقع هجوما أمريكيا ضد بلادها
مفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس| فيديو
استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 7-1-2026
وزير الخارجية: نرفض الانتهاكات بحق المدنيين ونطالب بحمايتهم في السودان وغزة
ردا على مزاعم تقرير مضلل..المالية : رصيد الديون تشهد تراجعا كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي
مدرب كوت ديفوار : نركز على منتخب مصر وليس محمد صلاح.. وهدفنا النهائي
الآثار: ترميم مسجد الأمير عثمان بمدينة جرجا وفقًا للمعايير العلمية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 7-1-2026

الدولار
الدولار
ولاء عبد الكريم

شهد سعر الدولار الأمريكي اليوم الاربعاء 7يناير 2026 في البنوك المصرية حالة من الاستقرار النسبي مع بعض التباين البسيط بين أعلى وأدنى سعر للشراء والبيع، ويُعد الدولار مقياسًا هامًا لتقييم الأداء الاقتصادي، لما له من تأثير مباشر على التجارة الخارجية، الاستيراد، وتحركات الأسعار في السوق المحلي.


سعر الدولار في البنك المركزي المصري
47.26 جنيه للشراء.
47.39 جنيه للبيع.


سعر الدولار في الأهلي المصري 
47.25 جنيه للشراء
47.35 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك مصر 
47.25 جنيه للشراء.
47.35 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك الإسكندرية 
47.22 جنيه للشراء.
47.32 جنيه للبيع.


سعر الدولار في التجاري الدولي (CIB) 
47.25 جنيه للشراء.
47.35 جنيه للبيع.


سعر الدولار في العربي الأفريقي الدولي
47.22 جنيه للشراء.
47.32 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي 
47.22 جنيه للشراء.
47.32 جنيه للبيع.


سعر الدولار في المصرف المتحد 
47.20 جنيه للشراء.
47.30 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك إتش إس بي سي (HSBC)
47.20 جنيه للشراء.
47.30 جنيه للبيع.

